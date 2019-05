Ci siamo. The Voice of Italy 2019 entra nel vivo della gara con la prima fase di Battle. Simona Ventura torna al timone del talent show di successo di Rai2: chi tra i 24 concorrenti ha le carte in regola per passare alla fase dei Knock Out?

The Voice of Italy 2019 puntate: martedì 28 maggio

Martedì 28 maggio 2019 alle ore 21.20 circa su Rai2 andrà in onda la fase di Battle di The Voice of Italy 2019. La scorsa settimana sono terminate le fasi di Blind Audition registrando un ottimo riscontro da parte del pubblico, ma anche della critica. L’ultima fase, infatti, è stata seguita da più di 2 milioni di telespettatori con uno share del 10,.6% e un seguito sui social di ben 247 mila interazioni.

Numeri importanti per un programma che ha sicuramente goduto del ritorno di Simona Ventura in Rai, ma anche della scelta dei coach che, durante le varie puntate delle Blind Audition, hanno saputo attirare l’attenzione dei pubblico. Dopo la quinta ed ultima puntata di Blind Audition, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Morgan hanno completato i loro team.

Ora è arrivato il momento per i 24 talenti di sfidarsi vis a vis nella fase delle Battle. Chi riuscirà a conquistare un posto e passare così di diritto alla fase successiva dei Knock Out? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata in onda martedì 28 maggio 2019 su Rai2.

The Voice of Italy 2019 giudici e team

In attesa di scoprire i concorrenti che passeranno alla fase dei Knock Out, ecco i team al completo dei quattro giudici di The Voice 2019: