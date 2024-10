I nuovi episodi inediti della soap turca The Family promettono molti colpi di scena. Nella settimana dal 7 all’11 ottobre – come di consueto – troveremo ad attenderci ogni giorno una nuova puntata della seconda stagione visibile on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Al centro dei riflettori ci sarà Hülya, che avrà un malore quando Devin e Aslan scopriranno le sue menzogne. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

The Family, anticipazioni all’11 ottobre: Devin e Aslan pronti a smascherare Hülya

Devin deciderà di seguire i consigli di sua zia Nedret e fare alcune indagini per scoprire se lei e Aslan dovranno davvero rinunciare al sogno di diventare genitori, o se per la coppia ci sarà una possibilità.

Proprio in seguito a questi nuovi esami, Devin scoprirà che non ci sono ostacoli che possano impedire loro di avere dei bambini. La psicologa rivelerà ad Aslan quanto avrà appena scoperto, e ad entrambi apparirà chiaro che sia stata Hülya a tramare alle loro spalle tempo prima, facendogli credere che non avrebbero potuto avere figli.

A quel punto la coppia deciderà di smascherare la matriarca di fronte a tutta la famiglia, e la rivelazione sarà seguita da un altro colpo di scena.

Hülya ha un malore nelle prossime puntate The Family

Davanti alle rivelazioni di Devin e Aslan la reazione di Hülya sarà inaspettata. La donna non reggerà il giudizio di tutta la famiglia, e quando Aslan rivelerà che è stata proprio lei a fargli credere di non poter avere figli. la matriarca dei Soykan cadrà a terra in preda a un malore.

Ma le “sorprese” per lei non saranno finite. Devin e Aslan infatti comunicheranno alla famiglia la loro intenzione di lasciare Istanbul e trasferirsi a Urla, dove potranno crescere serenamente i loro figli. L’intenzione del figlio di allontanarsi da lei sarà un altro duro colpo per la signora Soykan, che dovrà fare i conti anche con un’altra situazione altrettanto spinosa.

The Family, spoiler: Cihan medita vendetta contro la madre adottiva

Anche Cihan cercherà di allontanarsi da Hülya. Il giovane scoprirà infatti che è stata la madre adottiva a ingaggiare un cecchino che avrebbe dovuto uccidere lui e Serap durante il loro matrimonio.

Il figlio maggiore dei Soykan mediterà così vendetta contro la donna, e – grazie a uno stratagemma – riuscirà ad accaparrarsi la villa della sua famiglia all’asta.

Hülya si troverà così a dover “digerire” molti bocconi amari nel giro di pochi giorni, vedendo entrambi i figli desiderosi solo di allontanarsi da lei. Nel frattempo Devin e Aslan – ormai prossimi alla partenza per Urla – organizzeranno un’ultima cena con tutta la famiglia.

Andrà davvero tutto come previsto? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news sulla soap che sta conquistando il cuore di moltissimi fans.