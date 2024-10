Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Devin, protagonista di un evento bellissimo che però rischierà di trasformarsi in tragedia.

Anticipazioni settimanali The Family: Devin aspetta un figlio

Nel corso delle puntate che verranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dal 28 ottobre al 1° novembre, Devin scoprirà di aspettare un figlio. Quando comunicherà la gravidanza ad Aslan, la coppia sarà al settimo cielo.

Anche Aslan sarà elettrizzato all’idea del loro primo figlio, anche se non riuscirà a nascondere grande preoccupazione per le sorti e il futuro della sua famiglia. Nessuno dei due potrà però immaginare che la gravidanza di Devin sarà problematica, e finirà per mettere in pericolo non solo il nascituro ma anche la donna, che ben presto finirà in ospedale.

Mentre Devin sarà ricoverata, Aslan e Cihan riusciranno a recuperare un documento con i nomi di tutti coloro che hanno fatto del male alla loro famiglia. Il prezioso elenco permetterà loro di mettere a punto un piano per vendicarsi dei traditori. Intanto Devin scoprirà di dover affrontare una gravidanza molto problematica, che la terrà sospesa tra la vita e la morte. Aslan non potrà fare a meno di preoccuparsi per le sorti della moglie e del figlio che porterà in grembo.

Hülya incastra il marito nelle prossime puntate The Family

Hülya si troverà a un bivio e dovrà decidere se confessare o meno di aver taciuto il fatto che suo marito avesse abusato di Serap.

Cosa deciderà? Alla fine la matriarca opterà per una dichiarazione pubblica – che farà nel corso della cerimonia inaugurale della fondazione – con la quale affermerà di aver sempre saputo degli abusi subiti da Serap da parte del marito e di aver sempre taciuto la verità. A questo punto però intenderà prendersi le sue responsabilità e far luce sulla triste vicenda.