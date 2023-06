L’attesa per l’ultima stagione The Blacklist sta per finire. Il 2 luglio The Blacklist10 arriverà sulla piattaforma Sky e in streaming su NOW. La serie TV creata da Jon Bokenkamp di genere Crime drammatico trasmessa dal 2013 è giunta alla sua ultima stagione.

The Blacklist 10, la fortunata serie americana arriva su NOW

Nel finale della nona stagione The Blacklist, Red ha minacciato di uccidere Marvin, e vendicare così la morte di Elizabeth Keen (Megan Boone). Tuttavia lui lo ha anticipato, suicidandosi dopo essere stato rilasciato. Cooper prosciolto dall’accusa di aver ucciso Doug Koster, e il team si è radunato sulla tomba di Liz a tre anni dalla sua scomparsa.

L’attesa dei fans della fortunatissima serie per vedere come si evolveranno le vicende dei protagonisti The Blacklist sta per finire.

A partire dal prossimo 2 luglio potremmo vedere come – a due anni dalla morte di Elizabeth Keen – le vite di Raymond Reddington (interpretato dall’attore James Spader) e dei membri della Task Force dell’FBI siano cambiate in modo inaspettato. I protagonisti hanno infatti preso strade diverse.

Trovandosi ognuno davanti a un bivio nella propria vita personale e professionale, sono uniti da uno scopo comune: eliminare i pericolosi, feroci ed eccentrici Blacklister.

Ciascuno di loro si trova davanti avversari letali, cospirazioni e sorprendenti tradimenti che minacciano le alleanze e scatenano la vendetta per il passato. Colui che ha più sete di vendetta è Raymond “Red” Reddington.

The Blacklist 10, il finale

The Blacklist ha fatto il suo debutto sugli schermi americani il 23 settembre 2013, mentre i telespettatori italiani hanno potuto “familiarizzare” con i protagonisti del Crime drammatico il 6 dicembre 2013, quando The Blacklist 1 ha fatto il suo debutto su Fox Crime. Dopo nove stagioni ricche di colpi di scena durante le quali abbiamo avuto modo di seguire le vicende di Raymond “Red” Reddington – uno dei 5 uomini più pericolosi e ricercati al mondo – che ha scelto di collaborare con l’FBI fornendo una black list dei suoi “colleghi” a patto di poter interagire solo con Elizabeth Keen, la serie TV si avvia al gran finale.

Con i 22 episodi di The Blacklist 10 – trasmessi in prima visione assoluta oltreoceano dal 26 febbraio 2023 e presto disponibili in Italia su NOW – si chiude infatti la serie.