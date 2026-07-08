Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dall’11 al 17 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo i preparativi per il lancio del nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom”, ma anche a numerosi conflitti che si accederanno dietro le quinte. Nel frattempo Taylor parlerà con Ridge e gli rivelerà di essere malata. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: evento importante alla Forrester Creations

L’azienda capitanata da Ridge Forrester sta vivendo un momento importante. Tutto lo staff è impegnato nella preparazione per il lancio del nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom” e l’entusiasmo dello staff è alle stelle.

Il video vede la partecipazione anche di J.J., il frontman della band Kaleo. Mentre l’azienda si prepara all’evento però, non mancano tensioni e conflitti dietro le quinte.

I primi dissapori si manifestano proprio all’arrivo del celebre frontman: Finn è un grande estimatore del cantante ed è entusiasta di poterlo finalmente incontrare. Hope da parte sua osserva la scena con trasporto, e il suo comportamento alimenta i sospetti di Steffy. La filia di Ride la affronta di nuovo, rinnovandole l’invito a stare lontana da suo marito e ricordandole che un passo falso potrebbe costarle la carriera.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Le prove del video entrano nel vivo, e a quel punto l’attenzione di tutti è rivolta alla linea “Brooke’s Bedroom”. Carter suggerisce anche una sorta di collaborazione con la Hope for the future, proponendo la Logan junior come nuovo volto per la collezione di lingerie. La figlia di Brooke ironizza sulla proposta di Carter, ricordandogli che l’ultima persona che l’ha vista in intimo è stato Thomas.

Inevitabilmente il discorso dei due torna alla passata relazione con il figlio di Ride, e Carter la invita a riflettere sul fatto che molto spesso le relazioni nate sul posto di lavoro sono complicate.

Beautiful – Trame settimanali al 17 luglio

Katie e Will pranzano insieme e parlano di Bill. Il ragazzo si dice perplesso per la facilità con cui suo padre ha accolto Luna e Poppy nella sua vita, senza tenere in minima considerazione i sentimenti dei suoi figli.

Will non nasconde di voler bene al genitore, ma non può fare a meno di notare con quale superficialità quest’ultimo rincorra nuove relazioni sentimentali, ferendo spesso le persone che gli vogliono bene.

Katie incoraggia il figlio a sfruttare la possibilità di uno stage alla Forrester Creations.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Taylor parla con Ridge e gli confessa di essere affetta da un’insufficienza cardiaca grave. Hayes chiede all’ex di non parlarne con nessuno, in particolare con Steffy e Thomas. La psichiatra afferma di voler trascorrere il suo tempo con i figli serena, ma Ridge fatica ad accettare che lei si sia arresa tanto facilmente alla diagnosi, senza sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

La invita ad affidarsi ai migliori specialisti e le ricorda che a Los Angeles vi sono le migliori strutture mediche. Ridge finisce per accettare di rispettare il desiderio dell’ex, e non parlarne con i ragazzi, ma solo a patto che Taylor accetti di tentare ogni cura. La donna prende così appuntamento con la cardiologa Grace Buckingham, madre di Paris e sua futura consuocera.