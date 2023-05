Oltre 60 artisti per 4 grandi appuntamenti di musica live in collaborazione con Radio 105. Il brand Tezenis e Radio 105 annunciano oggi un importante progetto che vedrà le due aziende protagoniste dell’estate 2023 con un calendario di eventi di musica dal vivo che si snocciolerà attraverso tutta la penisola e che prende il nome di TEZENIS SUMMER FESTIVAL. L’evento partirà il 9 giugno da Rimini per chiudersi il 30 giugno a Genova. In mezzo, Messina e Paestum. Ma andiamo a vedere tutte le novità del grande evento di musica e divertimento: cast di artisti cantanti ospiti e molto altro ancora.

Tezenis Summer Festival, Radio 105 il tour 2023: cast cantanti, città e date

In un’estate di grandissimi concerti, con le più importanti star internazionali che faranno tappa nel nostro Paese, l’intenzione che ha mosso Tezenis e Radio 105 è stata quella di dare la possibilità a tutti di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito. La line-up dei quattro concerti infatti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana.

Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105.

Cast e nomi dei cantanti Tezenis Summer Festival

Questi i nomi degli artisti che compongono il cast di TEZENIS SUMMER FESTIVAL e che si alterneranno nelle quattro serate:

Achille Lauro, AKA 7even, Alfa, Alvaro de luna, Ana Mena, Andrea Damante, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Beatrice Quinta, Berna, Big Mama feat Myss Keta, Biondo, Bismarck, Blanco, Boomdabash, Boro Boro, Carl Brave, Chiello, Cioffi, Clara, Dara, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Federica, Finley, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli DiVersi, Il Pagante, Il Tre, Junior Cally, Lazza, Le Vibrazioni, Leo Gassman, Levante, Lolita, Lorenzo Fragola e Mameli, Luigi Strangis, Mamacita, Maninni, Mara Sattei, Mr Rain, Oriana Sabatini, 8blevrai, Paola & Chiara, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Room9, Rosa Chemical, Rose Villain, Rovazzi, Shari, Silent Bob, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Vegas Jones, Wayne, Zlayh.

Tezenis Summer Festival: le date dell’evento firmato Radio 105

TEZENIS SUMMER FESTIVAL si articolerà in quattro appuntamenti in quattro differenti località, quattro venerdì di grande musica e divertimento a ingresso libero.

9 giugno – Rimini, Piazzale Fellini

16 giugno – Messina, Piazza Duomo

23 giugno – Paestum, Planet Arena

30 giugno – Genova, Piazza De Ferrari

Dove seguire in radio e vedere in tv i concerti del Tezenis Summer Festival

Tutti i concerti di TEZENIS SUMMER FESTIVAL verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.

Dichiarazione di Federico Veronesi, brand leader Tezenis

Presente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del Tezenis Summer Festival, Federico Veronesi, brand leader Tezenis,: “Tezenis è un brand del gruppo Calzedonia dall’anima pop che da sempre strizza l’occhio al mondo della musica. Questa inesauribile espressione d’arte rappresenta per noi una fonte d’ispirazione continua nonché una passione condivisa con i nostri consumatori. Come marchio di riferimento per il pubblico energico, dinamico e social di oggi, non potevamo che individuare nel palcoscenico musicale dei festival estivi, il luogo ideale per avvicinarci ulteriormente alle nuove generazioni e allo stesso tempo sostenere il talento italiano ed emergente. Con Radio 105 è nata una immediata sintonia e collaborazione che ci permetterà di rendere accessibile a tutti la musica del momento, in modalità del tutto gratuita. Ci auguriamo che la serie di tappe in programma quest’anno animi l’estate di alcune delle più belle città del nostro Paese, dando voce a imperdibili artisti e offrendo a tantissime persone il piacere della musica live”.

Dichiarazione Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset

Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset, entusiasta di come il progetto è stato portano avanti, ha dichiarato: “Per noi che ci occupiamo di musica l’estate è il momento maggiormente carico di impegni, quello nel quale si mettono a terra progetti e idee che hanno l’obiettivo principale di farci incontrare i nostri ascoltatori. L’anno scorso abbiamo prodotto un tour sviluppato su tre tappe e quest’anno ne abbiamo aggiunta una, con la volontà di fare diventare quello con Radio 105 un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva, per la prima volta trasmesso anche sul nostro canale tv”.

“Abbiamo trovato in Tezenis il partner perfetto, ideale per comunione di intenti, per visione. Insieme stiamo lavorando molto bene in questa prima fase di progettazione e sono certo che il meglio deve ancora venire. Noi ci mettiamo tutta la nostra competenza, le relazioni, l’intuito che sono linfa vitale del nostro mestiere e che ci permettono di avere un parco artisti molto ricco al quale attingere per la definizione delle quattro tappe”.

“Tengo a ringraziare in particolar modo i sindaci e le amministrazioni comunali delle città che ci ospiteranno perché hanno creduto nel progetto e hanno messo a disposizione del nostro pubblico piazze che possono contenere più di 20.000 persone. Ci impegneremo per non lasciare nemmeno un posto vuoto”.