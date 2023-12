Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 9 al 15 dicembre 2023 ci svelano che assisteremo a momenti di paura per la sorte del piccolo Kerem Ali. Il bambino verrà infatti ricoverato d’urgenza, mentre Fikret vivrà momenti di grande apprensione. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova che – dallo scorso 5 novembre – ci tiene compagnia anche la domenica, con tre puntate nel prime time di Canale 5.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 9 al 15 dicembre 2023

Dopo la morte di Mujgan Fikret deciderà di sotterrare l’ascia di guerra a lungo sventolata contro il fratellastro Demir Yaman, per occuparsi di Kerem Ali. Sarà proprio occupandosi del piccolo che Fikret si troverà a fare i conti con momenti di grande paura.

Il figlio di Mujgan sarà vittima di una febbre altissima, e Fikret non vedrà altra soluzione se non quella di portarlo con urgenza in ospedale. Il bambino verrà ricoverato e gli verrà diagnosticata una sospetta meningite.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 15 dicembre: Fekeli cerca di adottare Kerem Ali

Mentre Fikret si troverà in ospedale con Kerem Ali, Fekeli inizierà le pratiche per l’adozione del bambino. Ben presto però scoprirà di non essere il solo a chiedere l’affidamento di Kerem Ali. Scoprirà infatti che la madre e il fratello di Mujgan potrebbero giungere a Cukurova con l’intenzione di portare via il piccolo. L’uomo informerà anche Luftiye di quanto potrebbe accadere.

I timori di Fekeli si riveleranno fondati, e presto in città giungerà un avvocato, incaricato dai parenti della dottoressa scomparsa di preparare tutte le pratiche per l’affidamento di Kerem Ali.

La reazione di Fekeli e Fikret non sarà delle migliori, e davanti alle richieste del legale i due finiranno per cacciarlo in malo modo dalla tenuta.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Demir scopre l’inganno di Umit

A villa Yaman intanto Demir scoprirà di essere stato ingannato da Umit con la storia della finta gravidanza, e si metterà sulle tracce della donna pronto a fargliela pagare. Nel frattempo lei si darà alla fuga, ma perderà i soldi ricevuti dalla madre e sarà costretta a chiedere l’aiuto di Fikret.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.