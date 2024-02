Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 4 al 10 febbraio 2024 ci rivelano che vivremo momenti di apprensione per Züleyha. La bella protagonista rimarrà ferita alla testa da un proiettile e rischierà la vita. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 4 al 10 febbraio 2024

Nelle puntate inedite Terra Amara – in onda dal 4 al 10 febbraio – la vita di Züleyha sarà appesa a un filo. Tutto avrà inizio quando la Altun riceverà un regalo in ufficio da parte di Hakan-Mehemet accompagnato da un biglietto. L’uomo le chiederà un appuntamento per quella stessa sera, perché le dovrà parlare.

Hakan non saprà però di essere braccato da Vahap, incaricato da Abdulkadir di recarsi a Izmir per sistemare i rapporti con il suo socio, che lo stesso Vahip aveva incrinato. Quest’ultimo tenderà un agguato ad Hakan, ma nel tentativo di ucciderlo finirà per colpire Züleyha alla testa. La Altun verrà immediatamente trasportata in ospedale e operata, ma le sue condizioni si presenteranno critiche.

Abulkadir nel frattempo – ignaro di quanto accaduto – sarà furioso con suo fratello Vahap e gli confiderà di aver fatto il doppio gioco come spia. Entrambi saranno nel mirino di Hakan.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 10 febbraio: Sermin preoccupata per Betul

Proprio mentre Züleyha verrà operata, Sermin avrà modo di riflettere sulla storia tra sua figlia e Fikret. La donna vorrebbe vedere Betul felice, ma entrambe sapranno che questo non sarà possibile, perché l’uomo – nonostante la promessa fatta – sarà innamorato di Züleyha.

Durante la conferenza stampa nella quale Mehmet Kara intenderà comunicare la sua intenzione di sposare Züleyha, Betul scoprirà la sua vera identità. A tradire il segreto di Mehmet sarà una vecchia foto che avrà in mano Azize. Nel tentativo di strappargliela di mano la figlia di Sermin farà cadere l’anziana signora. In seguito la giovane sarà al circolo insieme alla madre, a festeggiare l’imminente matrimonio.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Hakan arrestato

Hakan cercherà di vederci chiaro sull’attentato nel quale è rimasta coinvolta Züleyha, e finirà per discutere animatamente con il procuratore. Per cercare di entrare in contatto con il presunto colpevole, Hakan aggredirà l’uomo e finirà in carcere.

Fikret pronto a trasferirsi a Istanbul nelle prossime puntate Terra Amara

Fikret – invitato da un amico a fare affari nel settore tessile – rivelerà a Cetin di volersi trasferire a Istanbul e di volergli affidare la gestione della fabbrica.

Il nipote di Fekeli sarà convinto che Hakan-Mehmet voglia sposare Züleyha solo per potessirsi impossessare dell’azienda Yaman e si confiderà con Luftiye. La donna però si dirà convinta che tra i due vi sia un amore sincero.

Terra Amara spoiler, cos’altro accade?

Züleyha si sarà ripresa completamente dopo l’intervento chirurgico e chiederà di parlare con Lutfiye, rivelandole di aver scoperto che Betul l’ha ingannata e ha rubato molto denaro alla Holding Yaman. Le due donne decideranno di far sapere a Fikret tutta la verità sulla sua futura sposa.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.