Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 24 febbraio al 1° marzo 2024 ci rivelano che Hakan si troverà costretto a nascondere a Züleyha una lettera di minacce. Chi ricatterà l’uomo e come riuscirà a impedire che la Altun scopra la sua vera identità? Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 24 febbraio al 1° marzo 2024

Nelle puntate inedite Terra Amara – in onda dal 24 febbraio al 1° marzo – assisteremo all’incontro tra Züleyha e Vahap. La donna verrà fermata dal fratello di Abdülkadir Keskin che le confiderà di essere innamorato di lei e le rivelerà di averla osservata mentre dormiva.

Züleyha non esiterà a riferire a Mehmet quanto accaduto. Lui andrà su tutte le furie e picchierà Vahap nella via principale di Cukurova. Un gesto che spingerà Vahap a gridare a tutti che quello che si è presentato come Mehmet Kara è in realtà il famoso trafficante d’armi Hakan Gümüşoğlu. Fortunatamente per Mehmet nessuno dei cittadini gli crederà, visti gli evidenti problemi di mente dell’uomo.

Tuttavia Betul penserà di poter trarre denaro dalla rivelazione di Vahap, e spedirà a Mehmet una lettera nella quale si dirà pronta a rivelare a tutti la sua identità se lui non le consegnerà cinque milioni di lire turche.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 1° marzo

Quando Züleyha chiederà spiegazioni, Mehmet/Hakan sarà costretto a mentirle. L’uomo cercherà di liquidare l’argomento affermando che la lettera gli è stata spedita da una vecchia fiamma con la quale aveva intrattenuto una relazione quando viveva a Beirut.

Riuscirà con questo stratagemma a far desistere Züleyha dall’indagare sul suo passato? Per il momento la Altun si accontenterà di questa risposta di Mehmet, anche perché sarà impegnata nel cercare di rimpiazzare il posto rimasto vacante dopo la morte di Saniye.

Mentre Cetin continuerà a piangere sulla tomba della moglie, la Altun dovrà provvedere a trovare un nuovo responsabile dei braccianti, e deciderà di indire delle elezioni. I due candidati – Gaffur e Rasit – cercheranno in ogni modo di comprare i voti dei lavoratori della tenuta, facendo loro molte promesse.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Betul sequestrata, esplode l’auto di Hakan

Hakan capirà subito che dietro il ricatto si nasconde Betul e chiederà a Vahap di aiutarlo a sequestrarla se vuole farsi perdonare per avere messo a rischio la sua finta identità. Vahap deciderà di accontentare Hakan e inviterà Betul a seguirlo in macchina. Per convincerla a salire sulla sua auto l’uomo le dirà di voler rispettare la promessa di mangiare qualcosa insieme, fatta qualche giorno prima. Betul salirà sull’auto, ma presto scoprirà che il loro viaggio non li porterà al ristorante, ma in un luogo ben diverso.

Betul verrà sequestrata dagli uomini di Gungor, e minacciata allo scopo di spingerla a rinunciare a rivelare la verità su Hakan. Se quest’ultimo penserà di aver così risolto i suoi problemi dovrà ricredersi in fretta. Si troverà infatti al centro di un agguato e la sua auto verrà fatta esplodere sotto gli occhi di Züleyha. La Altun passerà un momento terribile, pensando di vaer perso il suo amato, ma per fortuna l’uomo non sarà presente all’interno dell’auto al momento dell’esplosione.

Sermin fraintende le intenzioni di Colak nelle prossime puntate Terra Amara

Spinta da Fusun Sermin fraintenderà le intenzioni di Colak e fantasticherà su un loro matrimonio. In realtà però l’uomo avrà messo gli occhi sulla figlia Betul.

A Cukurova avverrà un altro sequestro. Sarà Züleyha a ordinare di rapire Erdil l’uomo che aveva tentato di abusare di lei quando Ozhan l’aveva fatta sequestrare. La Altun dapprima umilierà l’uomo e poi gli prometterà che – qualora provasse di nuovo a fare violenza su altre donne – lo ucciderà.

Terra Amara spoiler, cos’altro accade?

Alla villa, Uzum si starà riprendendo dall’incidente e Hakan si recherà a trovarla. Anche Fikret si recherà alla villa e si stupirà di trovarci Hakan.

Poco dopo Züleyha riceverà una telefonata da Ekrem che l’avvertirà di un grave incidente accaduto al mulino. Cevriye esaspererà Fadik con le sue continue insubordinazioni e rivendicherà il prestito fatto a Rasit, già abbastanza tormentato da Gaffur.

Lutfiye sarà pronto ad affrontare il suo primo giorno in Consiglio Comunale.

Fikret e Cetin recatisi a Beirut per indagare su Mehmet, riusciranno a scoprire la sua vera identità grazie ad alcune foto sui giornali francesi.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.