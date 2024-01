Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 20 al 26 gennaio 2024 ci rivelano che Abdulkadir – dopo aver capito che Hakan è innamorato di Züleyha – escogiterà un piano per sbarazzarsi di lei. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 20 al 26 gennaio 2024

I sentimenti che Hakan prova per Züleyha sono fin troppo evidenti, e Abdulkadir è costretto a correre ai ripari per sbarazzarsi della fastidiosa presenza. L’occasione si presenta quando Betul sente la Altun confidare di aver ucciso Umit, e lo riporta ad Abdulkadir. Quest’ultimo pensa di far recapitare al vice procuratore un pacco anonimo con dentro la pistola con cui è stata uccisa la dottoressa. La notizia si diffonde in città e Gaffur ne parla con Züleyha.

Fikret suggerisce alla Altun di fuggire da Cukurova con i figli e rifugiarsi in Germania, ma lei non gli da ascolto e decide di recarsi dai poliziotti per rilasciare la sua dichiarazione. Nel frattempo anche Betul si trova dal procuratore capo, intenta a riferire la conversazione che ha udito.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 26 gennaio: Züleyha interrogata e rilasciata

Züleyha viene interrogata a lungo riguardo alla morte di Umit, ma alla fine gli inquirenti la rilasciano perché sull’arma non ci sono impronte digitali che la possano collegare al delitto. Tutti pensano che l’autore della soffiata che aveva lo scopo di incastrare la Altun sia Hakan, ma in realtà è stato lui a cancellare le impronte dall’arma per salvare la donna.

Mentre il procuratore si scusa con Züleyha, Betul ha un duro confronto con Abdulkadir e lo incolpa del rilascio della Altun. Lui però reagisce in malo modo, e invita la donna a proseguire con i piani per distruggere la famiglia Yaman, che Hakan sembra avere sospeso.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Fikret pronto ad aiutare Züleyha

L’azienda Yaman si trova ad affrontare grossi problemi, e Hakan si offre di donare 20 milioni di dollari per coprire il debito, senza volere quote in cambio. Quando Betul racconta a Fikret le intenzioni di Hakan, il nipote di Fekeli si insospettisce e decide di vendere alcuni terreni per andare in soccorso della donna.

Luftiye cerca di fargli cambiare idea e lo convince a vendere invece degli edifici a Istanbul ereditati da Fekeli.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.