Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 30 settembre al 5 ottobre 2023 ci svelano che assisteremo alla delusione di Mujgan e di sua zia Behice per l’eredità di Yilmaz. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 30 settembre al 5 ottobre 2023

Yilmaz è morto, e se Behice contava di intascare una grossa somma di denaro – che potesse permettere a lei e alla nipote di fare una vita agiata – resterà delusa. Un’amara sorpresa attende le due donne, perché l’eredità di Yilmaz non è certo quella che avevano sperato.

Behice scopre che sua nipote intascherà una somma nettamente inferiore a quei 30 milioni di lire che aveva ipotizzato, e la sua reazione non tarderà a farsi attendere. Con quei soldi la perfida Behice aveva progettato di lasciare Cukurova con la nipote, e la delusione sarà davvero tante. Ma come sempre la donna non sarà disposta ad arrendersi, e lotterà duramente affinché la nipote possa ottenere i soldi che – secondo lei – le spettano di diritto.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Fekeli – dopo aver cacciato di casa le due donne – tornerà sui suoi passi e chiederà a Mujgan e Behice di mettere da parte le incomprensioni dell’ultimo periodo e fare ritorno. Le due nel frattempo avranno trovato sistemazione in un hotel lussuoso, che economicamente non potranno permettersi.

Ali Rahmet – con questa richiesta – spererà di poter riabbracciare il nipote Kerem Ali e trascorere un po’ di tempo con lui, così da poter riempire almeno in parte il vuoto che ha lasciato l’improvvisa morte di Yilmaz.

Finalmente Gulten e Cetin stanno per sposarsi. Il loro matrimonio verrà celebrato alla tenuta degli Yaman, nel corso della cerimonia collettiva che Züleyha ha voluto riproporre per tramandare la tradizione instaurata dalla defunta Hunkar Yaman.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 5 ottobre 2023

A Cukurova giungerà Umit. La donna si mostrerà sempre più vicina a Demir, rivelandosi una spalla sulla quale lo Yaman potrà contare nei momenti difficili. Il feeling tra i due non passerà inosservato a Züleyha, che inizierà a guardare con sospetto la donna che sta costruendo con il padre di sua figlia un’amicizia speciale.

Nascerà qualcosa tra Demir e Umit?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.