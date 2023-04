Terra Amara non andrà in onda lunedì 10 aprile. La decisione Mediaset sullo stop della soap turca lascerà i fans di Züleyha, Yilmaz, Demir e Mujigan senza i loro beniamini nel giorno di Pasquetta. Terra Amara tornerà regolarmente in onda martedì 11 aprile. Se siete curiosi di sapere cosa ci sarà al suo posto, continuate a leggere e scoprite tutti i dettagli della programmazione Terra Amara per le prossime festività.

Terra Amara Pasqua, la soap sarà regolarmente in onda

Per la giornata di Pasqua – domenica 9 aprile – non sono previste variazioni e la soap turca Terra Amara andrà regolarmente in onda nell’ormai consueto appuntamento domenicale. Già dallo scorso 19 marzo infatti i vertici Mediaset avevano “assegnato” alla soap turca una parte della fascia pomeridiana festiva lasciata libera da Amici 22 – il talent show di Maria De Filippi – spostato al sabato in prime time. Il cambio programmazione aveva previsto un doppio appuntamento con la soap di Züleyha e Yilmaz, che rimane confermato anche per domenica 10 aprile, giorno di Pasqua, nel consueto orario domenicale dalle 14.45 alle 16.30.

Terra Amara, Pasquetta non va in onda

Sorpresa amara invece nel giorno di Pasquetta per gli appassionati di Terra Amara che, collegandosi come di consueto alle reti Mediaset – non troveranno ad attenderli la loro soap preferita.

Terra Amara lunedì 10 aprile non andrà in onda.

La fascia pomeridiana del giorno di Pasquetta vedrà infatti una puntata di Beautiful seguita dal film Adeline – in Prima Tv – che andrà in onda fino alle ore 16.17. Il cambio programmazione di Pasquetta mette quindi in “panchina” sia Terra Amara che Uomini e Donne, mentre l’appuntamento con Amici 22 andrà regolarmente in onda, seppure con un leggero ritardo. A seguire il film “Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato” che sostituirà la soap spagnola Un Altro Domani e Pomeriggio 5.

Terra Amara, quando torna?

Sarà comunque una delusione di breve durata per i fans di Terra Amara, che potranno ritrovare la loro soap martedì 11 aprile.

Curiosi di sapere quali altri colpi di scena ci attendono? Non mancate all’appuntamento con le nostre news Terra Amara per rimanere sempre aggiornati sulle vicende di Cukurova e scoprire in anteprima le indiscrezioni dei vostri beniamini.

