Dopo la pausa estiva Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) tornerà con un’atmosfera particolare: al Fürstenhof infatti assisteremo all’inizio di una convivenza, e i protagonisti di questa novità saranno due personaggi molto amati dai fans.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Nicole si trasferisce da Michael

A decidere di convivere sarà una delle coppie più amate di questa 20° stagione di Tempesta d’amore: Michael Niederbühl e Nicole Alves si troveranno a un bivio e prenderanno una decisione che cambierà le loro vite.

La storyiline prenderà il via nel momento in cui la casa di Alfons e Hildegard subirà importanti danni strutturali. Tutti dovranno lasciare l’abitazione, anche Nicole che – come sappiamo – aveva trovato rifugio proprio nella casa dei Sonnbichler. La ragazza sarà quindi costretta a trovarsi una nuova sistemazione, e la scelta ricadrà sulla casa di Michael. I due da tempo avranno una relazione, e trasferirsi da lui sembrerà a Nicole la soluzione più ovvia.

Il medico – nonostante in passato abbia esternato più volte il desiderio di non bruciare le tappe – sarà ben disposto ad accoglierla e tra i due inizierà una convivenza.

Tempesta d’amore news: Nicole e Michael sempre più affiatati

Al contrario di quanto starà avvenendo in altre coppie, quella formata da Nicole Alves e Michael Niederbühl vivrà un momento magico.

Mentre la relazione tra Alexandra e Tom mostrerà chiari segni di crisi, quella tra Ana e Vincent sembrerà ormai naufragata (grazie all’intervento di Philipp e Natalie), e quella tra Katja e Markus non sembrerà avere futuro, Michael e Nicole porteranno la loro relazione a un piano superiore.

Nozze in vista per Michael e Nicole nelle prossime puntate Tempesta d’amore?

La coppia inizierà a condividere la quotidianità, e questo farà inevitabilmente sorgere anche qualche problema. Riusciranno a superare gli ostacoli insieme? La loro convivenza li porterà a decidere di ufficializzare il loro rapporto con un matrimonio in futuro? Si tratta di una delle coppie più amate dai fans, e siamo sicuri che anche voi vorreste vedere un lieto fine per loro.

Per il momento però non possiamo fornirvi altri dettagli. In attesa di sapere qualcosa di più dagli spoiler tedeschi, vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tempesta d’amore.