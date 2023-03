Cambio programmazione nel palinsesto di Canale 5 che sicuramente farà felici i tantissimi fans di Terra Amara che a breve potranno seguire la loro soap preferita sette giorni su sette. Proprio così, perché a breve la telenovela turca andrà in onda anche la domenica. Continua a leggere e scopri da quando.

Terra Amara anche di domenica al posto di Amici 22

Il pomeridiano di Amici 22 dal 18 marzo debutterà in prime time, con la fase serale del talent show di Maria De Filippi. A seguito di questo cambio la fascia pomeridiana domenicale sarà occupata – a partire dal 19 marzo – dalla soap turca Terra Amara.

Il daytime domenicale sarà così occupato da una doppia puntata della soap che vede le vicende di Yilmaz, Züleyha, Demir e Mujigan, e che sta facendo registrare ottimi dati di ascolto.

Maria De Filippi saluterà il pubblico del pomeriggio festivo di Canale 5 domenica 12 marzo con la messa in onda dell’ultima puntata in daytime prima dell’inizio del serale. Di conseguenza – per non lasciare scoperta la fascia oraria che va dalle 14 alle 16.30 e permettere che Domenica In possa registrare un boom di ascolti su Rai 1 – Mediaset ha scelto di schierare in campo un programma di punta, forte di ottimi risultati Auditel.

Terra Amara, la soap che ha conquistato milioni di telespettatori

Terra Amara ha saputo conquistare in poco tempo il suo pubblico, e sono circa 2,8 milioni i telespettatori che ogni giorno si sintonizzano sulle reti Mediaset per seguire le vicende di Çukurova.

Ad appassionare i fans sono i continui colpi di scena che si susseguono e che vedono Yilmaz e Züleyha lottare tra i loro sentimenti e il desiderio di non ferire i rispettivi partner. L’Akkaya – pur non avendo mai dimenticato la bella Altun – ha raggiunto Mujigan all’altare, mentre Züleyha è stata “costretta” dalle circostanze a sposare il ricco imprenditore Demir Yaman.

Qualcosa però potrebbe cambiare presto, perché Yilmaz potrebbe mettere in discussione il suo matrimonio con Mujigan, mentre Demir potrebbe decidere di mettere fine alla sua unione con Züleyha. Cosa succederà a questo punto? I due protagonisti saranno finalmente liberi di vivere il loro amore, oppure qualche nuovo evento arriverà a turbare la loro serenità? Avremmo molto tempo per scoprirlo, e anche il doppio appuntamento domenicale si preannuncia ricco di suspence e colpi di scena!