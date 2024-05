Terra Amara torna stasera – venerdì 31 maggio – in prime time su Canale 5 con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alle 23:18 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Riflettori puntati sulla nuova coppia, formata da Fikret e Zeynep, e su Vahap, Abdulkadir e Betul intenti a raggiungere la Siria. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara stasera su Canale 5 con due episodi inediti

Nella prima puntata di stasera assisteremo a un annuncio importante. Un nuovo matrimonio sta per essere celebrato a Cukurova. Dopo la proposta di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio.

Nel frattempo Abdülkadir, Betül e Vahap cercheranno di raggiungere la Siria per sfuggire alla giustizia. I tre arriveranno al confine e ormai il loro piano sembrerà destinato a realizzarsi, ma Vahap verrà fermato alla frontiera. L’uomo sarà così costretto alla fuga.

Terra Amara, cos’altro accade?

Nell’ultima puntata Terra Amara di staseravedremo Fikret e Züleyha in Siria. I due giungeranno fin là determinati a trovare Betül e Abdülkadir per consegnarli alla polizia. Una volta individuata la casa in cui i due vivono, non faranno fatica a catturarli e riportarli in Turchia, per far scontare loro la pena per aver ucciso Hakan.

Sarà finalmente fatta giustizia? La serie TV turca campione d’ascolti si avvia verso il gran finale, che sarà trasmesso su Canale 5 sabato 8 giugno. Curiosi di sapere come finirà Terra Amara? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.