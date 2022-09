Terra Amara, la celebre serie turca in onda su Canale 5 dal 4 luglio in day-time, verrà sospesa a partire da lunedì 19 settembre 2022. Grande delusione per i tantissimi fans della soap, che ogni giorno trattengono il fiato affascinati dalle vicende di Züleyha e Yilmaz, che dovranno rinunciare al consueto appuntamento quotidiano sulla rete ammiraglia Mediaset.

Terra Amara sospesa dal 19 settembre, i motivi

Il cambio di palinsesto autunnale Mediaset, che vedrà il ritorno in daytime di Uomini e Donne, comporterà importanti modifiche e a farne le spese sarà proprio la soap turca Terra Amara.

L’appuntamento con Terra Amara sta regalando grandi soddisfazioni alla rete Mediaset sotto il profilo auditel, e ogni giorno tiene incollati circa due milioni di spettatori, con uno share che oscilla tra il 23 e il 25%. Le vicende di Yilmaz e Züleyha hanno conquistato nei mesi estivi moltissimi fans, trasformando Terra Amara in uno degli appuntamenti più seguiti del daytime pomeridiano di Canale 5.

Ma il ritorno del dating show di Maria De Filippi e della striscia quotidiana di Amici 22 – che andranno ad aggiungersi al daytime del Grande Fratello Vip 7 – imponeva un cambio di programmazione, ed è per questo che da lunedì 19 settembre Terra Amara non andrà più in onda.

Terra Amara, quando tornerà in TV con gli episodi inediti?

La domanda che oggi moltissimi fans della soap turca si fanno è “Quando tornerà in TV Terra Amara?”. Vi diamo una notizia in anteprima: l’appuntamento con le vicende della coppia Züleyha-Yilmaz è solo rimandato! La soap dovrebbe infatti tornare in onda a breve, prendendo il posto di Una Vita, che è ormai giunta alle battute finali.

Terra Amara sospesa, la decisione Mediaset

Ma perché Mediaset ha deciso di interrompere proprio la programmazione Terra Amara, ovvero una soap con risultati d’ascolto ottimi? La decisione potrebbe apparire azzardata, anche perché nel corso dell’estate la soap turca ha ottenuto ottimi ascolti. Il successo di Terra Amara ha spinto Mediaset a “tutelarla” per renderla a breve l’erede della telenovela spagnola Una Vita?

L’ipotesi appare abbastanza plausibile, anche perché il gran numero di episodi inediti Terra Amara permetterebbe a Mediaset di avere ancora un anno di programmazione e assicurarsi un elevato livello di ascolti in daytime. Non dimentichiamo infatti che la soap è composta da quattro stagioni e che, con la divisione italiana, prevede ben 423 episodi. Sono quindi moltissime le vicissitudini ancora da svelare agli aficionades italiani e siamo sicuri che ben presto potremmo ritrovare i nostri beniamini e scoprire insieme cos’altro accadrà nelle puntate inedite Terra Amara.