Terra Amara, la soap turca con Ugur Guneş e Hilal Altinbilek – arrivata sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso anno – ha subito conquistato il cuore di moltissimi spettatori. Il successo della storia ambientata a Istanbul negli Anni Settanta è testimoniato dagli ascolti record che la serie fa registrare ogni giorno. Sono oltre 3 milioni i telespettatori che si collegano a Canale 5 nel daytime pomeridiano per seguire le vicende degli Yaman. Per loro arriva una bellissima notizia: a partire dal prossimo 5 novembre potranno trovare ad attenderli i loro beniamini anche la domenica, in prima serata.

Cambio palinsesto, Terra Amara in prime time domenicale

L’enorme successo registrato dalla soap turca ha spinto i vertici Mediaset a prendere un’importante decisione: da domenica 5 novembre la serie andrà in onda anche la domenica in prima serata, pur mantenendo l’appuntamento pomeridiano nel resto

della settimana.

Una scelta che – ne siamo sicuri – farà la felicità dei tantissimi fans della soap, che potranno così seguire le vicende dei loro beniamini anche nei giorni festivi, con tre maxi puntate che prenderanno il via alle 21.28 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa.

Terra Amara, una soap di successo

Cosa ha determinato il grande successo di Terra Amara? L’ambientazione che ci porta nella Turchia rurale Anni ’70 fa da cornice a una trama ricca di drammaticità e sentimenti, ma anche colpi di scena che tengono gli spettatori con il fiato sospeso. Impossibile non immedesimarsi nella protagonista Züleyha – interpretata dalla bravissima Hilal Altinbilek – costretta a fronteggiare un destino avverso.

A movimentare la narrazione contribuiscono anche i continui nuovi ingressi nel cast, sempre pronti a scombinare le carte in tavola nella vicenda per dare ai telespettatori un epilogo che appare tutt’altro che scontato. Prossimamente avremo modo di conoscere Ibrahim Celikkol – già protagonista di “My home my destiny” – nel ruolo di Hakan, un ricco imprenditore al centro di una avvincente storia sentimentale. Presto faremo anche la conoscenza di Betul – interpretata dall’attrice Iladya Cevik – una donna controversa che ci riserverà molte sorprese.

Protagonisti di Terra Amara a “Verissimo”, le dichiarazioni

Recentemente i protagonisti della soap turca sono stati ospiti a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin. Nell’occasione l’attrice che interpreta Züleyha ha dichiarato “Sono felice del successo che Terra amara ha qui in Italia. Tutto il cast ha dato il meglio. Poi la storia è appassionante. E lo sarà sempre di più”.

Lo stesso entusiasmo è stato espresso da Murat Unalmis – che nella soap interpreta Demir Yaman – che al microfono della Toffanin ha dichiarato “Sapevo che questa storia avrebbe lasciato un segno perché è intensa ed emozionante”.

Terra Amara, cosa vedremo domenica 5 novembre?

Nelle puntate che “aprono la strada” agli appuntamenti in prima serata domenicale vedremo che Gaffur ha occupato un terreno di Gulten, e dovrebbe corrispondere in cambio una somma di cui non dispone. Saniye lo scopre e lo caccia di casa. Gaffur è costretto a passare la notte alle baracche. Züleyha – reduce dall’incidente dopo l’incontro con Fikret – mente a Demir sulla reale dinamica.

Per conoscere tutte le news della soap turca e rimanere sempre aggiornati, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.