Terra Amara arriva stasera con un appuntamento extra con i propri fans, che nella giornata festiva potranno ritrovare i loro beniamini su Canale 5. La soap turca va in onda oggi – 25 aprile – con tre episodi inediti che prenderanno il via alle 21:33 e ci terranno compagnia fino alle 23:02 circa. Cosa accadrà nelle puntate previste stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Scopriamolo insieme.

Terra Amara stasera tre episodi inediti su Canale 5

Coloro che si collegheranno stasera alla rete ammiraglia Mediaset potranno assistere a tre nuove puntate inedite Terra Amara. Le anticipazioni ci rivelano che si tratterà di episodi particolarmente ricchi di avvenimenti e rivelazioni sconvolgenti.

Vahap confesserà ad Abdulkadir che il matrimonio tra Colak e Betul è stata solo una messinscena architettata dal boss. In realtà i due non sono affatto sposati. Sarà un colpo duro per la figlia di Sermin, che aveva sognato di entrare in possesso dei beni dell’uomo.

Se Betul dovrà fare i conti con una cocente delusione, le cose non andranno affatto meglio a Colak. Anche lui infatti si troverà con un bel po’ di problemi da risolvere, dopo che Züleyha deciderà di intervenire per rimediare a una sua “mancanza”. Colak non pagherà infatti le braccianti chiamate a raccogliere le sue arance, e la Altun interverrà e le risarcirà di tasca propria. Insieme a Fikret la protagonista penserà anche a un modo per poterle aiutare e le donne si rifiuteranno di tornare a lavorare per Colak.

Terra Amara, cos’altro accade?

Le cose si metteranno sempre peggio per Betul e Sermin, che verranno cacciate di casa da Züleyha, dopo che quest’ultima avrà scoperto che sono state loro a rubare la spilla portafortuna di Leyla. Le due si trasferiranno da Vahap, che le tratterà come se fossero al suo servizio. La nuova situazione non piacerà affatto a Betul, ma la madre la inviterà a pazientare e stare al gioco.

Nel frattempo alla tenuta Cevriye continuerà a cercare di conquistare Gaffur, che però non sembrerà affatto interessato.

Curiosi di sapere cos’altro accadrà? La soap tornerà domani sera – venerdì 26 aprile – su Canale 5. Vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati.