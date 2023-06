Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che due personaggi “storici” della soap saranno presto vittime di brutte vicende. Demir verrà rapito e portato via da alcuni sconosciuti, mentre Fekeli verrà colto per la seconda volta da un malore. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Demir viene rapito

La morte di Yilmaz ha riavvicinato Züleyha e Demir, e lo Yaman ritroverà una perfetta armonia con la madre di sua figlia. Neppure le continue interferenze di Umit – che cercherà in ogni modo di conquistarlo strappandolo alla sua amata Züleyha – riusciranno a fargli cambiare direzione.

Lo Yaman non sarà disposto a lasciarsi abbindolare facilmente e andrà dritto per la sua strada. Tuttavia si troverà ad affrontare una brutta vicenda che avrà conseguenze del tutto inaspettate.

Mentre è in viaggio all’interno della sua auto, Demir noterà una macchina che è rimasta coinvolta in un incidente. Lo Yaman non riuscirà a rimanere indifferente davanti alle richieste di aiuto che giungeranno dagli occupanti del veicolo e deciderà di prestare soccorso.

Ma appena metterà piede fuori dalla sua auto, Demir verrà colpito alla testa e perderà i sensi. A questo punto gli sconosciuti lo caricheranno sulla propria auto e ripartiranno a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Spoiler turchi Terra Amara, Fekeli colto da infarto

La morte di Yilmaz lascerà nel patrigno molti dubbi, che verranno confermati quando l’uomo scoprirà che qualcuno potrebbe aver piazzato dell’esplosivo all’interno dell’auto di Yilmaz, con il preciso scopo di togliergli la vita.

L’Akkaya non sarebbe così morto a seguito dell’incidente, ma piuttosto vittima di un attentato. Fekeli non sarà disposto a lasciare impunito il colpevole e inizierà a indagare sulla morte del figlioccio. I suoi sospetti si concentreranno su Fikret.

Fekeli si recherà così a casa del nipote per affrontarlo, ma durante il confronto verrà colto da un infarto. che rischierà di compromettere per sempre la sua vita. Ali Rahmet Fekeli verrà trasportato immediatamente in ospedale, dove Mujgan cercherà in tutti i modi di salvarlo ed evitare il peggio.

Per scoprire se Mujigan riuscirà a salvare Fekeli, e se Demir potrà tornare alla villa sano e salvo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.