La serie tv turca Endless Love è giunta alla settima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 4 al 10 maggio nel daytime di Canale 5 assisteremo al primo bacio tra Emir e Zeynep. Il perfido protagonista deciderà di usare la donna per vendicarsi di Kemal. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 4 al 10 maggio

Mentre tutti si precipiteranno al capezzale di Onder, che sarà stato misteriosamente investito, Nihan sarà sempre più convinta che si sia trattato di un incidente. Il giovane stava cercando di fare indagini sugli affari loschi di Emir, ma lei non avrà prove per dimostrare i suoi sospetti.

Tarik – che si trovava alla guida dell’auto – prometterà a Emir fedeltà assoluta, dicendogli di essere consapevole del grande aiuto che lui gli sta dando per aprire la sua attività.

Soydere si recherà in commissariato e racconterà di avere assistito all’incidente, fornendo ogni dettaglio, senza però rivelare che si trovava alla guida della vettura che ha investito Onder e senza mai fare il nome di Emir.

Quando Kemal verrà a sapere della testimonianza fornita dal fratello resterà spiazzato e non sarà convinto che le cose possano essere andate effettivamente così.

Più tardi Kemal accompagnerà Nihan in ospedale, e qui troverà il fratello. Tarik gli confermerà la sua versione, affermando che stata solo passeggiando quando si è trovato a essere testimone dell’incidente. Emir proporrà a Tarik anche di rinunciare al progetto del negozio e diventare un odei suoi uomini, assicurandogli uno stipendio mensile elevato che gli permetterebbe di cambiare vita per sempre, e lui accetterà.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Emir seduce Zeynep

Emir continuerà a tramare contro Kemal, e la protagonista della sua vendetta sarà Zeynep. Quando la sentirà parlare di un cantante e rivelare che per lei è un idolo, lui organizzerà una sorpresa. Con il suo elicottero privato le permetterà di assistere al concerto, garantendole un posto vicino al palco. Zeynep sarà lusingata dalle attenzioni di Emir, e finirà per cadere nella sua trappola.

L’uomo le farà credere che il suo matrimonio con Nihan sia in crisi, e le confesserà di stare pensando a divorziare da lei. Le premesse per un futuro felice tra Emir e Zeynep sembreranno esserci tutti, e la ragazza inizierà a fantasticare, ignara di essere solo una pedina nel “gioco di vendetta” di Emir. Il corteggiamento di Emir sembrerà avere effetto, e dopo un bacio appassionato Zeynep comunicherà ai suoi genitori che non intende più sposare Salih.

Ovviamente però la ragazza non svelerà a nessuno che dietro alla sua decisione ci sarà un altro uomo. L’atteggiamento di Zeynep metterà però in guardia Nihan, che deciderà di seguirla. La giovane vedrà la sorella di Kemal salire a bordo dell’auto di Emir.

Endless Love, spoiler al 10 maggio

Onder si risveglierà dal coma e confesserà a Nihan che la macchina gli è andata addosso volontariamente. La ragazza non potrà fare a meno di pensare che dietro a tutto questo vi sia lo zampino di Emir.

Nel frattempo Kemal scoprirà che le telecamere della casa in cui è andato a vivere sono collegate con quelle di un’altra abitazione, all’interno della quale vivrà la mamma di Emir e moglie di Galip, una donna che tutti crederanno morta da molti anni. Kemal riferirà quanto ha scoperto a Nihan e Onder, e i tre penseranno di sfruttare la situazione a loro favore. Emir però nel frattempo avrà scoperto che Kemal prenderà parte a una grande festa e darà ordine ai suoi scagnozzi di approfittare della confusione per accoltellare il nemico.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.