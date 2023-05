Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che assisteremo a un riavvicinamento tra Yilmaz e Züleyha, ma un imprevisto cancellerà per sempre il loro sogno d’amore. Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara, trame turche: Yilmaz e Züleyha di nuovo insieme

Nelle prossime puntate Terra Amara assisteremo a un riavvicinamento importante che vedrà le strade di Züleyha e Yilmaz tornare a in trecciarsi. I due amanti – dopo varie vicissitudini e ricatti architettati per tenerli lontani uno dall’altra, otterranno finalmente il “via libera” dai rispettivi partner.

Sia Demir che Mujigan si renderanno infatti conto che, tenendoli legati a loro con la forza, non potranno mai ottenere il loro amore. Decideranno così di concedere – ai rispettivi coniugi – il tanto sospirato divorzio.

Si aprirà quindi un nuovo capitolo per la coppia, che potrà finalmente vedere all’orizzonte la possibilità di vivere la loro storia d’amore.

Spoiler Turchia Terra Amara, Züleyha e Yilmaz colpiti da un destino avverso

La bella favola verrà però cancellata dal destino, e quello che sembrava essere un finale sereno si trasformerà in tragedia. Yilmaz perderà infatti la vita poco dopo aver saputo che suo figlio Kerem Ali ha subito un grave incidente.

L’Akkaya si metterà al volante della sua auto per recarsi in ospedale dal figlio, ma lungo la strada avrà un incidente drammatico. Quando giungerà in ospedale le sue condizioni appariranno subito gravissime, tanto che i medici tenteranno di sottoporlo a un delicato intervento.

Terra Amara puntate turche

Purtroppo l’intervento non basterà a salvare la vita di Yilmaz. L’Akkaya morirà tra le braccia della sua amata Züleyha che sarà così scossa da un grave lutto che cambierà per sempre la sua vita. Dopo aver lottato per poter vivere il loro amore alla luce del sole, e avere affrontato mille avversità, Züleyha vedrà così svanire per sempre il suo sogno.

Per scoprire cos'altro accadrà nella soap turca "regina" del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui.