Le anticipazioni 3° stagione Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo a una grande delusione per Behice. La zia di Mujigan – dopo la morte di Yilmaz – sogna un grande futuro per lei, la nipote e il piccolo Kerem Ali. Purtroppo però la attende una grossa delusione. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Behice ha grandi progetti

La morte di Yilmaz ha gettato Mujigan e Fekeli nello sconforto. Il patrigno del giovane imprenditore avverte un vuoto incolmabile, destinato ad aumentare quando Behice e Mujigan lo informeranno di volersi trasferire a Istanbul portando con sé anche il piccolo Kerem Ali.

La zia di Mujigan è difatti interessata solo all’eredità di Yilmaz, e il suo pensiero più grande è quello di incassare in fretta i soldi lasciati dal marito della nipote e trasferirsi con lei e il bambino nella grande città.

Convinta di lasciare presto Cukurova per andare a vivere egregiamente a Istanbul, Behice saluta le donne del circolo con arroganza. La donna sa che non sarà affatto difficile convincere la nipote a investire nei suoi progetti, e con un’eredità di 60 milioni sogna di poter fare grandi cose.

Spoiler turchi Terra Amara, Fekeli saluta Kerem Ali tra le lacrime

Il patrigno di Yilmaz viene informato solo all’ultimo della decisione presa dalle due donne, e si sente tradito da Mujigan. Fekeli scopre le intenzioni di Mujigan e Behice solo grazie a una discussione tra quest’ultima e Nazire, che l’uomo ascolta casualmente.

Costretto a salutare il nipote, Ali Rahmet evita di guardare la nuora e Behice e – nonostante le due donne provino a scusarsi e giustificare la loro decisione – lascia che vadano via senza il suo perdono.

Terra Amara anticipazioni Turchia: una sorpresa amara per Behice

La dottoressa e la zia si trasferiscono in un lussuoso albergo, intenzionate a trattenersi lì solo qualche giorno in attesa che le pratiche dell’eredità siano portate a termine. Behice è entusiasta, mentre Mujigan non può fare a meno di sentirsi in colpa per aver voltato le spalle a Fekeli.

Una telefonata dell’avvocato “spegne” i grandi sogni di Behice. La zia della dottoressa scopre infatti che il marito della nipote non ha lasciato – come lei aveva pensato – 60 milioni ma appena 80mila lire. Yilmaz infatti poco prima di morire aveva venduto tutte le sue terre a Hunkar, senza dire niente alla moglie. La delusione per Behice è grandissima, e la donna deve rivedere i suoi progetti.

Terra Amara, trame turche: Behice e Mujigan tornano a bussare da Fekeli

Mujigan e la zia si rendono conto di non poter realizzare i loro progetti con una somma così bassa e decidono di tornare a bussare alla porta di Fekeli. Con l’aiuto di Fikret, Mujgan riesce a convincere il suocero a riaccoglierle in casa. Fekeli da loro una seconda possibilità. L’arroganza di Behice però non tarda a riemergere e in una discussione con Nazire sfoga tutta la sua rabbia verso la donna e i suoi colleghi

“Per mesi ho dovuto mangiare il loro cibo orribile”

Lo sfogo rabbioso di Behice viene ascoltato da Fekeli che – stufo dell’atteggiamento arrogante della donna – la mette alla porta. La zia di Mujigan deve così lasciare il ranch ed è costretta a trasferirsi in una casa molto più piccola e con meno agi.

Per scoprire qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.