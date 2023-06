Le anticipazioni Terra Amara terza stagione ci svelano che Saniye non esiterà a distruggere le piante coltivate dalla defunta Hunkar a causa dell’astio con Sevda. Dopo la morte della madre di Demir tra le due donne sarà guerra. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni turche: Sevda arriva a villa Yaman

Dopo la morte di Hunkar, l’ex amante di Adnan si trasferisce a villa Yaman. La donna ha sempre avuto un buon rapporto con Demir, che non ha esitato un momento ad affidarle i suoi figli quando voleva allontanarli dalla madre Züleyha. Tuttavia l’ingresso di Sevda alla villa non viene visto di buon occhio da tutti.

Hunkar è morta – uccisa da Behice – perché minacciava di rivelare a tutti che quest’ultima aveva ucciso i suoi precedenti mariti. La zia di Mujigan aveva tentato di deviare le indagini su Sevda, nascondendo a casa sua una prova che la potesse incriminare. L’ex amante di Adnan si è così trovata a dover dimostrare la sua estraneità nella morte della matrona.

Una volta scagionata è stata invitata da Demir e Züleyha alla villa, ma il suo arrivo è stato interpretato da Saniye come una mancanza di rispetto verso la sua defunta padrona Hunkar.

Spoiler Terra Amara terza stagione

Tra le due donne inizia così una “convivenza” difficile. Sevda non esita a prendere il controllo della villa e – dopo aver trascorso diverse ore nella serra dei fiori allestita di Hunkar – licenzia Raşit Kaya accusandolo di aver derubato nonna Azize.

Quando Saniye prova a raccontare la sua versione dei fatti sul presunto furto di Raşit, la signora Çağlayan la invita a tacere ricordandole che Demir la considera la sua seconda madre. Subito dopo Sevda consegna a Fadik il menù per il giorno dopo. Il gesto fa perdere le staffe a Saniye, che afferra il foglio e lo fa a pezzi.

La tensione tra le due donne aumenta ancora quando la signora Çağlayan viene sorpresa dall’altra nella serra di Hunkar.

Terra Amara, anticipazioni Turchia

In preda a una furia incontrollabile Saniye non esita a distruggere tutte le piante che la sua defunta padrona aveva coltivato con grande cura. Per Hunkar quello era un posto speciale, e la moglie di Gaffur non sopporta l’idea che la donna che era stata l’amante di Adnan possa occuparsene.

Più tardi la governante dice a Demir che si è trattato di un incidente, e lui da ordine ai suoi uomini di ricostruire la serra. Parlando con Sevda però Saniye rivela di aver volontariamente distrutto il posto così speciale per la sua defunta padrona.

Curiosi di conoscere il seguito?