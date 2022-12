Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che Demir subisce una grave perdita. Lo Yaman infatti trova il corpo senza vita della madre nel bosco nelle prossime puntate Terra Amara. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Hunkar scopre il passato di Behice

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo tra qualche settimana sui nostri teleschermi, svelano che la suocera di Züleyha nutre dei sospetti sul passato di Behice. Per questo assume un detective privato al quale da il compito di indagare sulla zia di Mujigan. Hunkar viene così a sapere che la donna si è impossessata di tutta l’eredità dei defunti mariti dopo averli uccisi. La madre di Demir vuole denunciare Behice alla guardia civile, affinché sconti la sua pena in carcere. Ma la zia di Mujigan le impedisce di portare a termine il suo progetto pugnalandola a morte.

Spoiler Turchia Terra Amara, Demir trova il corpo della madre

La strana assenza di Hunkar preoccupa il figlio, che organizza una battuta di ricerca. Il corpo di Hunkar viene così ritrovato tra i cespugli nel parco della tenuta. Lo Yaman distrutto dal dolore, informa tutti i dipendenti di quanto accaduto. La notizia della morte della matriarca di Adana colpisce in modo particolare Sanihe e il marito Gaffur, particolarmente riconoscenti alla sua padrona che li aveva accolti alla fattoria.

Terra Amara puntate turche: addio al sogno d’amore di Fekeli

Con la morte di Hunkar si spegne il sogno d’amore di Ali Fekeli. La donna che lui ha amato in tutti questi anni, e che aveva da poco ottenuto il benestare dalla sua famiglia per sposarlo, è stata uccisa da Behice mentre era intenta a fare gli ultimi preparativi per le nozze. L’anziano impresario ripensa allo strano gioco del destino, che per ben due volte gli ha impedito di vivere il suo sogno d’amore con Hunkar, e cerca di stare vicino a Demir, particolarmente provato dalla morte della madre.

Per sapere se il figlio di Hunkar riuscirà a superare questo grave lutto, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.