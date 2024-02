In Terminator 3 – Le macchine ribelli lo scultoreo Arnold Schwarzenegger torna a vestire i panni del coraggioso capo della resistenza umana diventato uno dei personaggi più iconici del cinema a livello internazionale. La critica ha giudicato abbastanza mediocre questo capitolo del franchise, inferiore al primo film di sicuro, ma anche migliore del secondo. Tutto sommato, soprattutto se si è amanti del genere, Terminator 3 – Le macchine ribelli è una pellicola piacevole anche se non eccezionale. Va in onda nella prima serata di Mercoledì 21 Febbraio su Nove. Di seguito tutte le curiosità da conoscere in merito.

Terminator 3 – Le macchine ribelli: la trama in breve e il cast

Sul nostro pianeta viene inviato un cyborg ultramoderno con sembianze femminili con uno scopo che, poi, è sempre lo stesso, ovvero eliminare il capo della resistenza degli esseri umani. Ma si sa, Terminator è sempre Terminator…

Fanno parte del cast, oltre all’immancabile Arnold Schwarzenegger anche, fra gli altri, Nick Stahl, Kristanna Loken, Claire Danes e David Andrews.

Le principali curiosità sul film

Terminator 3 – Le macchine ribelli è un film di genere azione/fantascienza diretto da Jonathan Mostow nel 2003. Di seguito le curiosità principali che dovete assolutamente conoscere sul suo conto: