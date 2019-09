Un falò di confronto immediato ed un nuovo pianto. E’ ciò che racconta il nuovo spoiler su Temptation Island Vip 2019, le super anticipazioni che arrivano direttamente dalla prossima puntata, in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

A chiedere il falò di confronto in anticipo sarà Damiano Er Faina. Il nuovo spoiler, infatti, mostra Alessia Marcuzzi mentre comunica della richiesta di falò alla fidanzata Sharon Macrì. Ma, lunedì sera, ci sarà o no l’atteso faccia a faccia per la coppia?

Intanto, dalla seconda puntata provengono anche le immagini riguardanti Anna Pettinelli, dal canto suo alle prese con un nuovo pianto nel villaggio. Dopo le lacrime di Coccia, questa settimana sarà o no la conduttrice radiofonica a piangere in tv per amore?

In attesa di conferme, ecco qui i due nuovi video con le ultime news su Damiano e Sharon e la reazione di Pettinelli al comportamento del compagno Stefano all’interno del villaggio dei fidanzati.