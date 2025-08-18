Oroscopo Paolo Fox di lunedì 18 agosto 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 agosto 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Settimana vivace e carica di energia. Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla vostra solita impazienza: potrebbe crearvi piccoli contrattempi. In ambito sentimentale, ci sono nuove possibilità all’orizzonte, ma sarà fondamentale non bruciare le tappe. Sul lavoro avete intuizioni brillanti: organizzatele con cura prima di condividerle.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna avvolge i nati sotto il segno del Toro in un’atmosfera più serena e affettuosa. È un momento favorevole per sistemare vecchi malintesi e riportare armonia. In amore, evitate atteggiamenti troppo orgogliosi e date spazio al dialogo. Nel lavoro, la vostra forza sarà nella praticità: restare con i piedi per terra farà la differenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Scegli con cura ciò che dici: c’è il rischio che qualcuno interpreti male le tue parole. L’energia andrà aumentando nei prossimi giorni, e il fine settimana si preannuncia ideale per recuperare un legame che conta. In amore, le emozioni non mancano, ma spetta a te rompere il ghiaccio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Inizio settimana un po’ introspettivo: potreste sentirvi nostalgici o pensierosi. Tuttavia, man mano che i giorni passano, ritroverete la fiducia e la voglia di guardare avanti. Una proposta lavorativa potrebbe stuzzicare la vostra curiosità. Nei sentimenti c’è movimento, ma evitate di forzare le situazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Marte infonde ai nati sotto il segno del Leone determinazione e una carica speciale. Siete pronti a riprendervi ciò che sentite di meritare, sia nel cuore che in ambito professionale. Tuttavia, cercate di non trascurare le emozioni altrui: la vostra vera forza sarà saper combinare assertività ed empatia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È tempo di rimettere tutto in ordine: dalla casa ai progetti, fino ai pensieri più profondi. Sentimentalmente, c’è bisogno di maggiore spensieratezza e meno rigidità. In ambito lavorativo, si apre la possibilità di una nuova collaborazione: potenzialmente molto vantaggiosa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Settimana in cui l’equilibrio sarà la guida. Potrebbero nascere incomprensioni, ma con il tuo naturale senso della misura riuscirai a trasformarle in occasioni di confronto positivo. In amore, lascia cadere le barriere: chi ti sta vicino aspetta solo un cenno da te.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle accentuano il magnetismo e un velo di mistero: da sfruttare con saggezza. In ambito familiare sarà richiesto tatto e un pizzico di pazienza. Sul fronte professionale, potresti trovarti davanti a cambiamenti improvvisi, che però si riveleranno favorevoli col tempo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cresce il desiderio di evadere, di allargare gli orizzonti, anche solo mentalmente. Le stelle ti invitano a rompere la routine e ad accogliere nuove ispirazioni. Una persona lontana potrebbe riaffacciarsi nella tua vita sentimentale. Sul lavoro, resta vigile: un’idea brillante potrebbe fare la differenza. Energia in crescita, ma occhio a non lasciarti prendere dalla fretta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le fatiche recenti si fanno ancora sentire, ma la fase più dura è alle spalle. Ora è il momento di puntare dritto verso ciò che davvero conta. In amore, serve più trasparenza: meglio parlare che restare in silenzio. La Luna ti dona un senso di pace e una dolcezza ritrovata. Approfittane per risolvere vecchie tensioni, ascoltando più che imponendo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Settimana frizzante per voi: le giornate saranno movimentate, piene di novità e situazioni fuori programma che vi stimoleranno parecchio. In arrivo nuove persone nella vostra vita, alcune delle quali potrebbero lasciare un segno duraturo. In amore, la passione è viva: non sprecatela.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si riaccendono le emozioni e il cuore torna a battere con più libertà. Affidati al tuo sesto senso, soprattutto sul lavoro: in questo momento la tua intuizione ti guiderà verso le scelte giuste. Solo un consiglio: mantieni i piedi per terra, evita di creare illusioni su chi hai di fronte.

