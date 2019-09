Nuova coppia nel cast di Temptation Island Vip 2019? Stando alle anticipazioni della seconda puntata, lunedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5, una novità farà capolino nell’amato programma di Mediaset. Ma di cosa si tratta? Dopo l’uscita di scena di Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, non è che qualcun altro entrerà a far parte della popolare trasmissione targata Fascino p.g.t? Nell’attesa di ulteriori news, ecco qui il video Witty tv ufficiale con ciò che il pubblico vedrà in tv nella puntata in onda lunedì prossimo. A lunedì!