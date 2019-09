Colpo di scena, ieri sera a Temptation Island Vip 2019. Nella prima puntata del 9 settembre, Ciro Petrone (che corre veloce…) e Federica Caputo (che lo aspetta quasi da ferma…) sono usciti insieme dal programma di Canale 5, anche se prima del previsto. Il motivo? Dopo che l’attore del film Gomorra è scappato dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la compagna, Alessia Marcuzzi gli ha comunicato che ha violato le regole del gioco; proprio per questo motivo, la coppia ha dovuto lasciare la popolare trasmissione Mediaset dopo pochi giorni dall’inizio del programma (così ha decretato il regolamento del docu-reality). Ripercorriamo qui la corsa di Ciro Petrone in tv, in questo video Witty tv completo dell’intero momento.