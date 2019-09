Damiano «Er Faina» piange a Temptation Island Vip 2019. Nella prima puntata di lunedì 9 settembre, infatti, Coccia è scoppiato in lacrime non appena ha dovuto separarsi dalla fidanzata Sharon Macrì. «Non la posso vedere piangere» le parole del 31enne romano, nella vita star del web ed ex netturbino. Per fortuna, però, a consolare Damiano ci ha pensato la conduttrice Alessia Marcuzzi, mettendo al collo del ragazzo una coloratissima ghirlanda. Ecco il video Witty tv completo dell’intero momento.