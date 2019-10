Il Viaggio di Temptation Island Vip, salperà dai teleschermi di Canale 5 giovedì 31 ottobre alle ore 21.20. La seconda edizione del format vip dell’isola delle tentazioni con al timone Alessia Marcuzzi si è conclusa a metà ottobre, ma il reality delle coppie prodotto da Maria De Filippi torna in prima serata per una puntata riepilogativa.

Temptation Island Vip – il viaggio: come è andata a finire?

In compagnia di Alessia Marcuzzi rivedremo i falò e i confronti più interessanti di tutti i protagonisti di questa seconda edizione e vedremo come vivono adesso le coppie la loro quotidianità.

Sono tornati assieme o si sono lasciati? Insomma, il loro percorso è cambiato rispetto al falò di confronto finale che abbiamo visto nel programma o è rimasto tutto ugale?

Il Viaggio di Temptation Island Vip: ripercorriamo i momenti salienti

A più di due settimane dal ritorno dalla Sardegna, ripercorriamo con Alessia Marcuzzi quello che è successo ai vip protagonisti di questa seconda edizione, premiata dal pubblico con ottimi ascolti.

Ripercorreremo i punti salienti e i confronti più memorabili, divertenti ed emozionanti del reality dei sentimenti. Iniziamo con quello di Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Dalla corsa di lui in stile tempo delle mele, alle sfuriate di lei con la mitica chiosa finale “Bella patata, sono io!”

Passiamo poi alla “Fuga” in stile Alcatraz di Ciro Petrone per raggiungere la fidanzata Federica solo dopo pochi giorni di permanenza nei rispettivi villaggi. Inutile dire che il web si è scatenato tra gift e meme dedicati all’attore napoletano.

Temptation Island Vip- il viaggio: Serena e Pago un confronto memorabile

Ma certamente il falò che rimarrà memorabile e nel cuore di tutti è quello tra Serena Enardu e il cantautore Pago. Lei ex tronista di Uomini e donne ha capito all’interno del villaggio delle fidanzate di non amare più Pago e si è avvicinata al tentatore Alessandro più piccolo di lei di molti anni. La donna è stata ferocemente criticata dal popolo del web per la sua freddezza e il modo in cui ha fatto finire una storia di quasi 7 anni.

Pago dal canto suo invece, le ha augurato ogni bene pur amandola molto e soffrendo tantissimo.

Pago vuole delle spiegazioni da Serena 💥 Riuscirà la coppia a superare tutte le incomprensioni? #TemptationIslandVip pic.twitter.com/nuO3G9pKen — Temptation Island (@TemptationITA) October 14, 2019

Pago ritorna al suo amore: la musica

Il cantante, dopo la fine della storia con Serena è tornato al suo primo amore: la musica. Mettendo in primo piano, in questo momento della sua vita solo il lavoro, quindi la musica sua eterna passione.

Temptation Island Vip -tutte le altre coppie

Una coppia su tutte ci ha lasciato senza fiato! Non per le emozioni ma per i comportamenti, sopratutto di lui. Ci riferiamo ad Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Lui un provolone di dimensioni astrali che si è spalmato sulla giovanissima tentatrice come una sanguisuga. Il tutto, perchè la fidanzata aveva fatto un ballo, nemmeno tanto osè. Inutile dire che lui incalzato dalle domande della Marcuzzi che gli chiedeva: “Ma lo hai fatto per ripicca? Rispondeva… No. E’ stata una conseguenza!”

Morale della favola, lei lo ha mollato sul tronco del falò, come un salame, andando via di gran carriera…

Dopo #TemptationIslandVip OGGI in studio a #UominieDonne

il confronto fra Andrea, Nathaly e Zoe 😟 Tutti sintonizzati alle 14:45 su Canale 5, non mancate 🔥 pic.twitter.com/Eud8V72j8D — Temptation Island (@TemptationITA) October 10, 2019

Ma ci hanno emozionato anche i falò di Simone e Chiara. Lei ha capito di amare solo Simone e di non essere stata distratta minimamente da nessun tentatore. Il loro amore è forte e si vede in tutta la sua prorompente vitalità. Qualche lacrimuccia è scesa vedendo dei ragazzi così innamorati.

Chiara ha capito che non c'è nulla di più forte dell'amore che prova per Simone ❤ #TemptationIslandVip pic.twitter.com/WNLqTnZL4Z — Temptation Island (@TemptationITA) September 30, 2019

Ci hanno lasciato invece un pò di perplessità i falò di Alex Belli e Delia Duran e quello di Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La prima coppia è apparsa troppo “finta” e con le reazioni costruite e tavolino, dove anche le lacrime erano finte. Ma naturalmente il parere di chi guarda è minimo rispetto a quello che hanno provato i diretti interessati, di cui solo loro detengono la verità.

Su Gabriele e Silvia, ci si aspettava un epilogo differente: che uscissero da separati. Lui dopo aver visto la fidanzata strusciarsi e addirittura baciare- anche se per gioco- il tentatore, è uscito con la fidanzata. Misteri dell’amore!!

In ogni caso sarà emozionante rivedere tutte le coppie e vedere come è andata a finire se hanno mantenuto ciò che hanno deciso nel falò di confronto oppure no.

Appuntamento con Temptation Island Vip- il viaggio, giovedì 31 ottobre in prima serata su canale 5.