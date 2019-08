A settembre inizia la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il reality show sarà condotto da Alessia Marcuzzi, che cercherà di non far rimpiangere Simona Ventura. Il cast è stato presentato attraverso un promo andato in onda su Canale 5. Le sei coppie partecipanti hanno riscosso parecchie polemiche, soprattutto sul web. In modo particolare, la partecipazione di Damiano Er Faina e Anna Pettinelli ha indignato i telespettatori. Scopriamo adesso quali potrebbero essere i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip 2.

Temptation Island Vip 2 cast: i papabili tentatori e tentatrici

Chi saranno i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip 2? Il sito ilvicolodellenews ha abbozzato alcuni nomi di personaggi già noti ai telespettatori. Nel cast della seconda edizione del reality show potrebbero entrare:

Cecilia Zagarrigo

Antonio Moriconi

Federica Spanò

Fabrizio Baldassarre

Federica Francia

Nicolò Brigante

Alessandro Catania

Michele Loprieno

Giorgia Caldarulo

Tali nomi provengono tutti da Uomini e Donne, dove sono stati corteggiatori, tronisti o partecipanti del trono over. A questi potrebbero aggiungersi: Antonietta Fragasso (partecipante di Miss Italia 2018), Zoe Malucci (concorrente di Ciao Darwin), Marina Vetrova (ballerina) e Darya Lapushka (pittrice e modella).

Temptation Island Vip 2019 cast: le coppie partecipanti

Nei giorni scorsi, attraverso un promo mandato in onda su Canale 5, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha presentato le sei coppie che comporranno il cast di Temptation Island Vip 2019. Di seguito tutti i nomi:

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Pago e Serena Enardu

Ciro Petrone e Federica Caputo

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Damiano “Er Faina” e Sharon

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Il settimanale Spy, inoltre, ha svelato le coppie che sarebbero state scartate ai provini dalla produzione di Temptation Island Vip. Tra queste figurerebbero Alex Belli e Delia Duran, Corinne Clery e il suo toy boy, Elena Morali e Scintilla. La famiglia Rodriguez, invece, non sarebbe proprio stata presa in considerazione. Nulla da fare, dunque, per Cecilia e Jeremias.