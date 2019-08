Ieri pomeriggio è stato presentato il cast di Temptation Island Vip 2. Il reality show prenderà il via a settembre e sarà presentato da Alessia Marcuzzi. Tra le sei coppie di concorrenti che parteciperanno al programma, non sono mancate le sorprese. Oltre alla già annunciata Nathalie Caldonazzo, ci sarà anche Ciro Petrone insieme alla sua fidanzata e soprattutto Damiano Er Faina insieme a Sharon. Due nomi autentici, mai annunciati prima di ieri.

Damiano Er Faina si giustifica per la partecipazione a Temptation Island Vip 2

Il nome di Damiano Er Faina ha suscitato tante polemiche. Oltre a non essere propriamente vip, il “re del web”, come annunciato da Alessia Marcuzzi, forse in mancanza di descrizioni, in passato ha pubblicato numerosissimi post sul programma. Il popolo del web difficilmente dimentica ed ha criticato “Er Faina” per il suo dietrofront.

Damiano Coccia si è subito giustificato, affermando: “Per quanto riguarda gli haters e qualche buffone di youtuber: io posso capire se mi vedevate in qualche programma della D’Urso, che lì non ci vado neanche se mi puntano una pistola alla testa. Temptation Island l’ho sempre ammirato come programma”. Damiano Er Faina poi ha aggiunto di aver criticato alcuni atteggiamenti di qualche concorrente del programma, ma non Temptation Island.

Damiano Er Faina Instagram: il messaggio dopo le critiche

Damiano Er Faina ha risposto ovviamente su Instagram alle critiche ricevute dopo la partecipazione a Temptation Island Vip 2. Il “re del web” ha pubblicato una serie di stories, ripostando anche un articolo de “Il Messaggero”, ed ha dichiarato: “In Italia c’è la crisi di governo, Roma è piena di buche, ma il problema è Er Faina”. In un’altra stories poi ha scritto: “Soldi e paura mai avuti”.

Damiano Coccia parteciperà al reality show insieme alla fidanzata Sharon. I due furono di recente protagonisti di uno scherzo organizzato dalla “iena” Sebastian Gazzarini.