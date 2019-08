Temptation Island Vip scalda i motori e rivela sul web in anteprima le sei coppie ufficiali che parteciperanno al reality dei sentimenti con al timone Alessia Marcuzzi.

Temptation Island Vip: ecco chi sono le sei coppie del docu-reality

Una sorridente Alessia Marcuzzi ha annunciato attraverso il promo Mediaset chi saranno i protagonisti di questa seconda edizione del docu-relity dei sentimenti targato Fascino Pgt, società di produzione di Maria De Filippi.

Se l’anno precedente a darci il benvenuto nell’isola dei sentimenti è stata Simona Ventura, quest’anno cambio del testimone a favore di un’altra bionda: Alessia Marcuzzi.

A differenza dei molti rumors che si sono rincorsi sul web in questi mesi, i nomi ufficiali sono una vera sorpresa! Infatti i nomi balzati da un sito all’altro erano per lo più ex protagonisti di Uomini e Donne o del Grande Fratello Vip 3, ma invece i nomi ufficiali sono totalmente nuovi e che poco hanno bazzicato in tv (a parte qualcuno).

Le sei coppie ufficiali di Temptation Island Vip da settembre su canale 5

Ecco dunque, chi saranno i protagonisti di questa seconda edizione di Temptation Island Vip che tra scontri, litigi, emozioni, batticuori e pseudo innamoramenti ci intratterranno per sei puntate raccontandoci la storia del loro amore, messo alla prova da tentatori e tentatrici. Alessia Marcuzzi annuncia i nomi ufficiali dei concorrenti 2019:

Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti

e il fidanzato Il cantautore Pago e Serena Enardu

e L’attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo

e la fidanzata Il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito

e la fidanzata Il re del web Damiano detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon

detto “Er Faina” con la fidanzata Anna Pettinelli (voce storica di Radio Dimensione Suono) e il fidanzato Stefano Macchi

Loro sono le SEI COPPIE che parteciperanno alla seconda edizione di #TemptationIslandVip 🔥 Noi non vediamo l'ora che inizi e voi? Ci vediamo a settembre 😉 pic.twitter.com/oVGxv6piuI — Temptation Island (@TemptationITA) August 19, 2019

Cosa dovremo aspettarci da queste coppie? Riusciranno a mantenere intatto il loro amore, oppure cederanno irrimediabilmente alle tentazioni decidendo di uscire separati al falò di confronto finale?

Temptation Island Vip: quando andrà in onda?

Il promo mandato da Mediaset, annuncia genericamente che il programma andrà in onda a settembre, ma una data ben precisa non è stata ancora annunciata. Presumiamo a fine settembre, quindi non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire come affronteranno le sei coppie il percorso dei 21 giorni lontano dai rispettivi partner in villaggi separati a contatto con bellissimi tentatori e tentatrici.