Quest’oggi è stato svelato il cast di Temptation Island Vip 2. Il programma sarà condotto da Alessia Marcuzzi ed è stata proprio lei, attraverso un promo mandato in onda su Canale 5, ad annunciare i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island Vip. Scopriamo insieme il cast completo della seconda edizione del reality show.

Temptation Island Vip 2 cast, tutte le coppie ufficiali

Alessia Marcuzzi ha annunciato quale sarà il cast ufficiale di Temptation Island Vip 2. La conduttrice, attraverso un promo andato in onda su Canale 5, ha ufficializzato le sei coppie che parteciperanno al reality show.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

La showgirl, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi non proprio felice, ci riprova con un nuovo reality e stavolta in compagnia del fidanzato Andrea. La Caldonazzo, prima di Andrea, è stata con Massimo Troisi e Riccardo Sangiuliano, con il quale ha una figia di nome Mia (in onore di Mia Farrow).

Pago e Serena Enardu

Pacifico Settembre, in arte Pago, vuole mettere alla prova il suo amore per Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Il cantautore in passato è stato sposato con Miriana Trevisan, separatosi prima nel 2006 e poi definitivamente nel 2013.

Ciro Petrone e Federica Caputo

Seconda esperienza in un reality show anche per “Pisellino” di Gomorra (il film). Ciro metterà alla prova la sua storia d’amore con la fidanzata Federica.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Questa sarà sicuramente la coppia più bella della seconda edizione di Temptation Island Vip. Simone è l’uomo più bello d’Italia e la sua fidanzata di certo non sfigura accanto a lui

Damiano “Er Faina” e Sharon

Alla seconda edizione di Temptation Island Vip parteciperanno anche Damiano e Sharon, protagonisti in passato anche di uno scherzo della “iena” Sebastian Gazzarini

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Sull’isola delle tentazioni ci sarà spazio anche per la cultura di Anna Pettinelli, alla prima esperienza in un reality show. La donna parteciperà insieme al compagno Stefano Macchi

Temptation Island Vip 2 cast, arrivano le prime critiche

Il cast di Temptation Island Vip 2 ha generato numerose critiche. Il popolo del web, infatti, si è scagliato contro la produzione del programma perché molte coppie sono apparentemente sconosciute. “Chi è Damiano “Er Faina?” ha chiesto qualcuno sul web. Tra i concorrenti della nuova edizione del reality show, infatti, solo Pago, Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli hanno una lunga carriera alle spalle.

Oltre a ciò proprio Er Faina ha scatenato maggiormente la ‘cattiveria’ degli utenti che si ricordavano molto bene i discorsi fatti sui social. Cosa accadrà ora?