Dopo il record di ascolti dell’ultima edizione, una delle più seguite di sempre, il viaggio nei sentimenti di “Temptation Island” torna con lo speciale appuntamento di “Temptation Island e poi…e poi…2026” in onda su Canale 5. Scopriamo le date e le anticipazioni su quello che vedremo in tv!

Temptation Island e poi…e poi…2026, quando va in onda su Canale 5

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island non è ancora finito! Dopo il grandissimo successo di ascolti che nella puntata finale del 28 luglio scorso ha fatto registrare un picco del 46% di share con più di 5 milioni di telespettatori, Filippo Bisciglia torna con lo speciale “Temptation Island e poi…e poi… 2026”. Due puntate da non perdere trasmesse in prima serata su Canale 5 rispettivamente lunedì 7 e 14 settembre 2026 per scoprire cosa è successo alle coppie protagoniste di questa edizione davvero unica.

Come si è conclusa l’estate 2026 per Giovanni e Sabrina, Danilo e Francesca, Cristian e Soraya, Diamante e Bernadette, Andrea e Iris, Gabriele e Sara, e Rosario e Alessandra? Le 7 coppie protagoniste torneranno per nuove rivelazioni, ma anche confronti che si preannunciano imperdibili!

Temptation Island e poi e poi 2026, le anticipazioni

Lunedì 7 e 14 settembre 2026 appuntamento con “Temptation Island e poi e poi” per scoprire come è andata davvero a finire tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione. Una volta spente le telecamere del reality show dei sentimenti più seguiti del piccolo schermo, i protagonisti una volta tornati alla vita di tutti i giorni avranno cambiato idea oppure no? Stando alle prime anticipazioni novità e rivelazioni per Giovanni Grazioso, l’ex fidanzato di Sabrina, uno dei personaggi più amati di questa stagione che a detta di molti è pronto a salire sul trono di Uomini e Donne. Un’indiscrezione che potrebbe trovare conferma definitiva proprio durante una delle puntate speciali di Temptation.

Non solo spazio anche alla ex coppia formata da Sara e Gabriele protagonisti di un nuovo acceso confronto. Cosa avranno ancora da dirsi? Ma non finisce qui perchè novità in arrivo anche per la coppia Bernadette e Diamante che ha lasciato il programma con un matrimonio da organizzare.

In un filmato però si vede Bernadette pronunciare una domanda strana «hai cambiato idea?». A chi è rivolta? Possibile che Diamante abbia cambiato idea? Tra le coppie che hanno lasciato da fidanzati il falò di confronto c’è anche quella di Andrea e Iris: confermeranno la loro scelta? Naturalmente durante i due appuntamenti scopriremo anche come sono evoluti i rapporti delle altre coppie Danilo e Francesca, Cristian e Soraya e Rosario e Alessandra. Qualcuno di loro avrà cambiato idea ricominciando così la loro storia d’amore?

L’appuntamento con Temptation Island e poi e poi è per lunedì 7 e 14 settembre in prima serata su Canale 5.