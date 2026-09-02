Temptation Island e poi e poi 2026 torna su Canale 5: quando in tv e anticipazioni sulle coppie

Da
Emanuele Ambrosio
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Temptation Island 2026

Dopo il record di ascolti dell’ultima edizione, una delle più seguite di sempre, il viaggio nei sentimenti di “Temptation Island” torna con lo speciale appuntamento di “Temptation Island e poi…e poi…2026” in onda su Canale 5. Scopriamo le date e le anticipazioni su quello che vedremo in tv!

Temptation Island e poi…e poi…2026, quando va in onda su Canale 5

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island non è ancora finito! Dopo il grandissimo successo di ascolti che nella puntata finale del 28 luglio scorso ha fatto registrare un picco del 46% di share con più di 5 milioni di telespettatori, Filippo Bisciglia torna con lo speciale “Temptation Island e poi…e poi… 2026”. Due puntate da non perdere trasmesse in prima serata su Canale 5 rispettivamente lunedì 7 e 14 settembre 2026 per scoprire cosa è successo alle coppie protagoniste di questa edizione davvero unica.

Come si è conclusa l’estate 2026 per Giovanni e Sabrina, Danilo e Francesca, Cristian e Soraya, Diamante e Bernadette, Andrea e Iris, Gabriele e Sara, e Rosario e Alessandra? Le 7 coppie protagoniste torneranno per nuove rivelazioni, ma anche confronti che si preannunciano imperdibili!

Temptation Island e poi e poi 2026, le anticipazioni

Lunedì 7 e 14 settembre 2026 appuntamento con “Temptation Island e poi e poi” per scoprire come è andata davvero a finire tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione. Una volta spente le telecamere del reality show dei sentimenti più seguiti del piccolo schermo, i protagonisti una volta tornati alla vita di tutti i giorni avranno cambiato idea oppure no? Stando alle prime anticipazioni novità e rivelazioni per Giovanni Grazioso, l’ex fidanzato di Sabrina, uno dei personaggi più amati di questa stagione che a detta di molti è pronto a salire sul trono di Uomini e Donne. Un’indiscrezione che potrebbe trovare conferma definitiva proprio durante una delle puntate speciali di Temptation.

Non solo spazio anche alla ex coppia formata da Sara e Gabriele protagonisti di un nuovo acceso confronto. Cosa avranno ancora da dirsi? Ma non finisce qui perchè novità in arrivo anche per la coppia Bernadette e Diamante che ha lasciato il programma con un matrimonio da organizzare.

In un filmato però si vede Bernadette pronunciare una domanda strana «hai cambiato idea?». A chi è rivolta? Possibile che Diamante abbia cambiato idea? Tra le coppie che hanno lasciato da fidanzati il falò di confronto c’è anche quella di Andrea e Iris: confermeranno la loro scelta? Naturalmente durante i due appuntamenti scopriremo anche come sono evoluti i rapporti delle altre coppie Danilo e Francesca, Cristian e Soraya e Rosario e Alessandra. Qualcuno di loro avrà cambiato idea ricominciando così la loro storia d’amore?

L’appuntamento con Temptation Island e poi e poi è per lunedì 7 e 14 settembre in prima serata su Canale 5.

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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.