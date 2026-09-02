Ascolti tv di martedì 2 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La legge di Lidia Poet” contro “Hotel Costiera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: La legge di Lidia Poet vs Hotel Costiera | Auditel del 2 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La legge di Lidia Poet” contro “Hotel Costiera”. Chi ha vinto?

Rai 1: La legge di Lidia Poet, la serie tv con protagonista Matilda De Angelis che racconta la storia della prima donna a diventare avvocato in Italia ha incuriosito 1.549.000 spettatori pari all’11.2% di share.

Su Rai 2: L’ultima vendetta, il film del 2023 diretto da Robert Lorenz ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.6% di Audience.

Rai 3: Il mio nome è Riccardo Cocciante, il viaggio intimo e inedito nella vita artistica e personale del cantante, cantautore e compositore ha coinvolto 760.000 spettatori con il 4.9% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha attirato l’attenzione di 1.018.000 telespettatori pari ad uno share dello 9.9%.

Canale 5: Hotel Costiera, la serie tv italo-statunitense diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli con protagonista Jesse Wiliams e Maria Chiara Giannetta ha appassionato 1.941.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: Torino-Monza, la partita di calcio dei sedicesimi di semifinale della Coppa Italia 2025-2026 ha incollato alla tv 1.003.000 spettatori con il 6.3% di audience.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 739.000 spettatori e il 4.8% di share.

Tv8: The Karate Kid – La leggenda continua, il film del 2010 diretto da Harald Zwart con protagonista Jackie Chan ha coinvolto 416.000 spettatori spettatori con il 3.4% di share.

Nove: Comedy Match, programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 412.000 spettatori con il 3% di share.

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.575.000 spettatori con il 15 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.503.000 spettatori con il 26.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 settembre luglio 2026

RAI 1

Un’altra vita : 965.000 spettatori con il 10.4 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 886.000 spettatori con l’11.9% nella parte chiamata Start, 1.248.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 1.464.000 spettatori con il 19.3%.

CANALE 5