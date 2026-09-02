Ascolti tv di martedì 2 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La legge di Lidia Poet” contro “Hotel Costiera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: La legge di Lidia Poet vs Hotel Costiera | Auditel del 2 settembre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La legge di Lidia Poet” contro “Hotel Costiera”. Chi ha vinto?
Rai 1: La legge di Lidia Poet, la serie tv con protagonista Matilda De Angelis che racconta la storia della prima donna a diventare avvocato in Italia ha incuriosito 1.549.000 spettatori pari all’11.2% di share.
Su Rai 2: L’ultima vendetta, il film del 2023 diretto da Robert Lorenz ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.6% di Audience.
Rai 3: Il mio nome è Riccardo Cocciante, il viaggio intimo e inedito nella vita artistica e personale del cantante, cantautore e compositore ha coinvolto 760.000 spettatori con il 4.9% di auditel.
Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha attirato l’attenzione di 1.018.000 telespettatori pari ad uno share dello 9.9%.
Canale 5: Hotel Costiera, la serie tv italo-statunitense diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli con protagonista Jesse Wiliams e Maria Chiara Giannetta ha appassionato 1.941.000 spettatori con uno share del 14.4%.
Italia 1: Torino-Monza, la partita di calcio dei sedicesimi di semifinale della Coppa Italia 2025-2026 ha incollato alla tv 1.003.000 spettatori con il 6.3% di audience.
La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 739.000 spettatori e il 4.8% di share.
Tv8: The Karate Kid – La leggenda continua, il film del 2010 diretto da Harald Zwart con protagonista Jackie Chan ha coinvolto 416.000 spettatori spettatori con il 3.4% di share.
Nove: Comedy Match, programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 412.000 spettatori con il 3% di share.
Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.
- L’Eredità Summer: 2.575.000 spettatori con il 15% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.503.000 spettatori con il 26.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 settembre luglio 2026
RAI 1
- Un’altra vita: 965.000 spettatori con il 10.4%;
- Vita in diretta: 886.000 spettatori con l’11.9% nella parte chiamata Start, 1.248.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 1.464.000 spettatori con il 19.3%.
CANALE 5
- Beautiful: 1.817.000 telespettatori con uno share del 16.5%;
- Forbidden Fruit: 2.119.000 spettatori e il 21.1% di share;
- Far Away: 2.107.000 spettatori e il 24.2%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.862.000 spettatori pari al 24.9%;
- Verità Nascoste – Il Diario: 1.253.000 spettatori pari al 17.9% nella prima parte e 1.030.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte (Saluti a 1.012.000 e il 12.2%).