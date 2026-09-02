La grande musica italiana arriva in prima serata su Rai1 con il concerto – evento di Cesare Cremonini tenuto al Circo Massimo di Roma. Scopriamo gli ospiti, la scaletta e le anticipazioni di “ROMA, BABY. CREMONINI LIVE CIRCO MASSIMO”.

Cesare Cremonini, il concerto Baby Live al Circo Massimo su Rai1: ospiti e sorprese

Stasera, mercoledì 2 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con il concerto di Cesare Cremonini “ROMA, BABY. CREMONINI LIVE CIRCO MASSIMO“. Due ore e venti di grande spettacolo televisivo che il cantautore bolognese ha tenuto lo scorso 6 giugno al Circo Massimo di Roma. Uno show arricchito, per l’occasione, con immagini del live e contenuti inediti di backstage. Un vero e proprio viaggio nella musica di Cesare Cremonini che si è affidato al talento di Greg Williams, fotografo e filmmaker di fama internazionale che è da tempo una figura di spicco dell’industria cinematografica.

Il Live di Cremonini al Circo Massimo racconta uno dei momenti più significativi dell’ultima stagione live di Cesare, dalla dimensione monumentale dello spettacolo all’intimità del backstage. Per l’occasione Cremonini ha condiviso il palcoscenico, curato nei minimi dettagli, con grandi amici e colleghi che hanno duettato sulle noti di canzoni diventate degli evergreen della sua carriera. Tra gli ospiti del Live al Circo Massimo di Cremonini ci sono: Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni. Da segnalare anche l’omaggio ad Antonello Venditti sulle note di “Roma Capoccia”.

Scaletta Baby, Cremonini Live Circo Massimo a Roma: le canzoni

A seguire la scaletta completa del concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma:

Cercando Camilla

Alaska Baby

Dicono di me / Padre madre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway (con omaggio a “Roma Capoccia” di Antonello Venditti)

Latin Lover

Possibili scenari

Buon viaggio (Share The Love)

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (con Jovanotti)

L’ombelico del mondo (con Jovanotti)

Logico

Grey Goose

Aurore boreali (con Elisa)

Figlio di un re

San Luca (con Luca Carboni)

Tie Your Mother Down

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

“ROMA, BABY. CREMONINI LIVE CIRCO MASSIMO” è una produzione A1 Pictures, Logico e Live Nation Italia. La regia è affidata a Stefano Vicario.