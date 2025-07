Un finale in grande stile quello di Temptation Island 2025. Le ultime tre puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia andranno in onda la prossima settimana, in prima serata, per tre sere consecutive: martedì 29 luglio, mercoledì 30 luglio e giovedì 31 luglio.

Tre serate consecutive per il gran finale di Temptation Island 2025

La settima edizione italiana del 2025, andata in onda dal 3 luglio al 31 luglio per otto puntate, si concluderà con una novità assoluta: tre appuntamenti finali in tre sere consecutive, nella stessa settimana e sempre in prima serata su Canale 5. È la prima volta che Mediaset realizza una maratona simile per chiudere un reality show, a sottolineare il grande successo di questa stagione.

Ecco quando andranno in onda le puntate:

Martedì 29 luglio : sesta puntata – il conto alla rovescia verso il gran finale

Mercoledì 30 luglio : settima puntata – colpi di scena e confronti sempre più intensi

Giovedì 31 luglio: ottava e ultima puntata – decisioni definitive, reunion e conclusioni.

Ascolti record Temptation Island 2025

Temptation Island 2025 sta registrando ascolti eccezionali, confermandosi ancora una volta il programma regina dell’estate televisiva italiana. Ogni puntata supera abbondantemente i tre milioni di spettatori, con share in costante crescita, segno di un pubblico sempre più coinvolto dalle storie delle coppie, dai colpi di scena e dalla narrazione intensa del conduttore Filippo Bisciglia. Un successo che ha spinto Mediaset a puntare su un finale-evento distribuito su tre serate consecutive.

Anticipazioni Temptation Island prossime puntate

I prossimi appuntamenti porteranno il pubblico al centro delle vicende delle cinque coppie ancora nei villaggi, tra emozioni travolgenti, relazioni in bilico, scelte complesse e confronti ad alta tensione. Tra i momenti più attesi, il falò infuocato tra Simone e Sonia B, in onda oggi, giovedì 24 luglio, dopo il tradimento di lui con la single Rebecca. Iniziato lo scorso 3 luglio, Temptation Island ha conquistato fin da subito il pubblico con ascolti da record e un altissimo coinvolgimento sui social, dove continua a dominare le conversazioni settimana dopo settimana.