Temptation Island 2021 parte stasera, 30 giugno 2021, su Canale 5. Ecco coppie, tentatori e anticipazioni sulla prima e attesissima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia più atteso di questa calda estate italiana. Cosa dovremo aspettarci? Quali saranno i protagonisti? Scopriamo insieme tutte le news in merito al programma dell’ammiraglia Mediaset che parla di relazioni, rapporti interpersonali, ma anche storie di amori e tradimenti, o meglio di “corna”.

Temptation Island 2021: le coppie

Quali saranno le coppie di Temptation Island 2021? Chi intraprenderà un vero e proprio viaggio all’interno dei sentimenti?

Manuela e Stefano

Manuela, 31 anni, barista è fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano. Lui, 30 anni,

cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. I due non convivono più, ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. Il motivo? Dopo averlo raggiunto nella riviera romagnola da Brindisi, lasciando amici, parenti e lavoro, Manuela ha ammesso di non fidarsi più del compagno dopo aver scoperto alcuni tradimenti. Stefano, però, pensa di aver già fatto un passo importante per Manuela e di averle già dato la dimostrazione di voler creare un futuro insieme a lei.

Valentina e Tommaso

Valentina, 40 anni, separata dal 2016, vive a Roma con Tommaso dal novembre 2019. Lui, a soli 21 anni, pare però essere troppo geloso. La coppia ammette di amarsi alla follia, ma di aver alcuni piccoli problemi da sistemare prima di poter coronare il sogno d’amore. Riuscirà Tommaso a gestire la sua gelosia e a vedere Valentina insieme a tanti altri bei ragazzi pronti a tentarla?

Claudia e Ste

Claudia e Ste vivono a Falconara Marittima e stanno insieme da 4 anni e mezzo. Il 30 settembre 2018 lui le ha fatto una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Successivamente hanno comprato casa insieme. Si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma causa Covid hanno spostato la data al 7 agosto 2021. La pandemia ha causato loro parecchi problemi. Claudia, dopo aver perso il lavoro, ha trascorso molto tempo in casa e ha notato diversi cambiamenti in Ste. Stare ventiquattro ore su ventiquattro insieme ha indebolito la coppia. Riusciranno a capire se vogliono davvero sposarsi oppure annullare tutto?

Jessica e Alessandro

Jessica, 34 anni, impiegata, è fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano. I problemi sono iniziati con la convivenza perché Alessandro pare essere cambiato completamente ed aver perso la sua vitalità.

Natascia e Alessio

Natascia, 31 anni, estetista e Alessio, 24 anni, operaio, sono fidanzanti da due anni e mezzo e convivono da 1 anno. Il loro problema, che li accomuna ad un’altra coppia presente a Temptation Island 2021, è la gelosia di lui.

Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, ha scritto al programma per capire se l’uomo di cui si è innamorata sia davvero quello giusto per lei. La quotidianità gli ha portati a diventare sempre più distanti a causa di due stili di vita che sono apparsi opposti. Riusciranno a capire davvero cosa vogliono?

Tutti i tentatori e le tentatrici

Quali saranno tentatori e tentatrici? Chi metterà a rischio le varie coppie protagoniste e come? Fra i prescelti dalla redazione vi sono:

Carlotta, romana di 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e

assistente al medico. Nella sua scheda si legge che ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare. Vincenza, 25 anni, della provincia di Salerno, Anastasia, 20 anni da Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Angelica, 22 anni nata a Mirano, in provincia di Venezia. Gabriella, napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. Giuly, romana ,33 anni, laureata in ingegneria civile, che fa la dermopigmentista. Lucrezia, milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Tania, 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta). Si tratta della figlia di un ex calciatore di serie A, che ha ereditato da lui la passione per questo sport. Federica, 25 anni catanese, appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy. Rita, 28 anni da Ceglie Messapica. Giulia, romana 25 anni Gabry, napoletana 29 anni, hostess per eventi. Luke, bolognese 31 anni, responsabile commerciale. Luca, nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Luciano, 27 anni di Napoli, modello. Davide, viene da La Spezia, 27 anni, impiegato. Angelo, 26 anni da Salerno, calciatore. Alessandro, nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Alessio, romano, 37 anni, proprietario di un locale. Samuele, romano, 28 anni, agente di commercio. Luchino, 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Giuseppe, 32 anni, napoletano, dentista. Manuel, romano, 25 anni, personal trainer e modello. Salvatore, casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding

che fornisce servizi. Marco, 26 anni da Cesenatico, modello

Anticipazioni prima puntata: cosa accadrà?

Nella prima puntata di Temptation Island 2021, stasera, conosceremo le varie coppie, ma soprattutto vedremo tentatori e tentatrici.

Filippo presenterà cioè ai telespettatori di Canale 5 tutti i protagonisti del programma, cercando di far capire fin da subito le dinamiche che pian piano si andranno a delineare.

Cosa accadrà? A quante liti assisteremo? Chi abbandonerà immediatamente la Sardegna? Chi cederà alla tentazione e chi si farà corrodere dalla gelosia?