Nuovo appuntamento con il Cornetto Battiti Live 2025, l’evento musicale dell’estate di Canale 5. Ecco i conduttori, ma anche la scaletta con cantanti e ospiti della puntata di stasera, lunedì 28 luglio 2025.

Cornetto Battiti Live 2025, scaletta e cantanti del 28 luglio

Stasera, lunedì 28 luglio 2025, dalle ore 21.35 appuntamento con la quarta puntata del Cornetto Battiti Live 2025, il festival più amato dell’estate italiana trasmesso in prima serata su Canale 5. Al timone ritroviamo Ilary Blasi e Alvin con la new entry Nicolò De Devitiis.

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” torna per offrire ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale con un parterre di ospiti con le canzoni dell’estate.

Ma entriamo nel vivo della quarta puntata del Cornetto Battiti Live 2025 con la scaletta di stasera in tv:

Gigi D’Alessio

Alfa

The Kolors

Cristiano Malgioglio

Fedez e Clara

Luchè

Boomdabash

Tiromancino

Venerus

Sarah Toscano

Carl Brave

Levante

Alexia

Michele Bravi

Mida

Gabry Ponte

Fabio Rovazzi

Orietta Berti

FUCKYOURCLIQUE

Coco

Sal Da Vinci

Lda

Settembre

Aka7even

Francesca Michielin

Petit

Vida Loca

Chiamamifaro

Luk3.

Come sempre accompagnare gli artisti, l’incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

Cornetto Battiti Live 2025 in tv e in streaming, dove vederlo

Cornetto Battiti Live 2025 dove seguire l’evento musicale dell’estate in tv? Il programma musicale dell’estate di Canale 5 viene trasmesso ogni settimana in prima serata su Canale 5. Non solo, il festival dell’estate di Canale 5 è disponibile anche in modalità streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Come? Semplice, è possibile collegarsi tramite il sito, ma anche tramite app e smart tv abilitate.

Attenzione: per i fan di Cornetto Battivi Live on demand, oltre a poter rivedere le singole puntate del festival dell’estate 2025 di Canale 5, è possibile anche scoprire, subito dopo la diretta, tantissimi contenuti inediti ed esclusivi come le interviste realizzate direttamente dal backstage e tanto altro!