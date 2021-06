Manca sempre meno al ritorno di Temptation island 2021, il docu-reality sui tradimenti in onda in prima serata. su Canale 5, e come spesso accade con questa trasmissione, in rete si è sollevata una voce secondo cui una coppia avrebbe mentito alla produzione del programma, ci riferiamo alla coppia composta da Federico e Floriana. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa emerge.

Temptation island 2021, il web lancia una voce su una coppia, quella di Federico e Floriana

Mancano pochi giorni alla prima puntata di Temptation island 2021, che, salvo stravolgimenti nei palinsesti Mediaset, debutterà su Canale 5 nelle prima serata di mercoledì 30 giugno 2021. Intanto, il profilo ufficiale social del format prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia rende pubbliche le clip in cui le coppie partecipanti al gioco dei sentimenti si presentano al grande pubblico.

Nelle stesse i partecipanti al docu-reality sui tradimenti spiegano cosa si cela dietro la scelta di prendere parte al viaggio nei sentimenti di Canale 5 e tra queste è ora particolarmente virale quella riguardante la coppia formata da Federico e Floriana.

Facciamo riferimento a questa coppia in particolare, perché c’è una voce diventata incessante in queste ore nel web, secondo cui la coppia avrebbe mentito alla produzione del format. Ma sarà davvero così?

Nel video di presentazione dei due, trapela che ad avere per prima l’idea di partecipare a Temptation island 2021 sia stata nella coppia Floriana. Lei spiega di fare coppia con Federico da ormai due anni e di non sentirsi più corteggiata da lui, come agli inizi della loro lovestory. Da qui la scelta di mettersi in discussione come fidanzata.

Mentre Federico spiega dal suo canto di sentire ormai conquistata la sua compagna, ragion per cui lui non si comporterebbe con lei come agli inizi della loro storia. Ma ha comunque voglia di mettersi in discussione con Floriana, nel viaggio nei sentimenti che intratterrà il pubblico di Canale 5.

Entrambi originari di Palermo, tra i due intercorre una differenza d’età notevole: lei 21 anni e lui 34 anni. Che anche la differenza d’età possa rappresentare un ostacolo per i due?

Intanto, il web ha avanzato una segnalazione importante e forte sul conto della coppia appena indicata. “Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single”, è la voce emersa in rete in queste ore da parte di un utente che sostiene di conoscere di persona Federico come single.

Da qui, quindi, nasce il sospetto generale del web che i due fidanzati possano aver mentito, fingendosi una coppia al mero scopo di avere visibilità in tv. Ma questo, chiaramente, vale relativamente e fino a prova contraria! Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi e l’inizio di Temptation island 2021, per saperne di più!