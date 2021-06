E’ caos in quel di Temptation Island 2021! Il motivo? Pare che una coppia sia già stata squalificata dopo soli due giorni di permanenza nella splendida cornice dell’IS Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Insomma la nona edizione del docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia parte con una carica esplosiva. Ma vediamo di capire meglio di quale coppia si tratta e del perché.

Temptation Island 2021: una coppia è stata già squalificata? E’ caos

Come oramai sapete Temptation Island 2021 prenderà il via sugli schermi di canale 5 il prossimo mercoledì 30 giugno, anche se le registrazioni sono iniziate già dal 7 giugno. Attraverso delle notizie trapelate in rete pare che una delle coppie, tra le sei che partecipano al programma, sia stata già squalificata per aver infranto il regolamento.

Il motivo è tra i più banali e scontati: la gelosia. Uno dei fidanzati, infatti, pare che non avrebbe resistito lontano dalla fidanzata e mosso dalla folle gelosia, avrebbe scavalcato le barriere di separazione tra i due villaggi, raggiungendo la sua amata e violando quindi il regolamento. Insomma un novello Ciro Petrone che fece la stessa cosa sulle note di “Como yo Te Amo” di Raphael, (così abbiamo visto nel montaggio in tv).

Tuttavia non si conosce l’identità della coppia, ma stando alle presentazioni delle coppie, ricordiamo che una coppia in particolare, aveva chiesto di partecipare al programma per superare la crisi dovuta alla gelosia profonda e ossessiva di lui. La coppia in questione è quella formata da Tommaso, 21 anni e Valentina 40. Saranno veramente loro? Eccovi il video di Presentazione:

Temptation Island 2021: tutte le coppie del reality condotto da Filippo Bisciglia

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island 2021 sono composte da:

Jessica e Alessandro,

Floriana e Federico,

Valentina e Tommaso,

Natascia e Alessio,

Claudia e Ste.

Chi sarà dunque la coppia squalificata? A nostro avviso è quella formata da Tommaso e Valentina, perchè è l’unica coppia che durante i video di presentazione ha parlato di Gelosia. Poi, può essere invece che sia qualche altra coppia che di fronte a certi atteggiamenti della fidanzata, il compagno ha perso la testa. Si sa che la gelosia è sempre una cattiva consigliera!