Temptation Island 2021 si è concluso e come di consueto gli ascolti hanno premiato il programma di produzione Fascino pgt di Maria de Filippi. Ma è evidente che in tutte le edizioni, ben otto da quando è cominciato il docu-relity sui sentimenti, condotto magistralmente da Filippo Bisciglia, ci sono coppie a cui ci si affeziona e che convincono ed altre che invece sono di una noia infinita e non convincono affatto. Vediamo di capire attraverso delle pagelle, chi è promosso e chi bocciato di questa edizione.

Pagelle finale di Temptation Island 2021: i top e flop del programma

Schiaffi, baci appassionati, pouf massacrati, villaggio semi distrutto, lacrime, risate e limoni più o meno evidenti sono gli ingredienti ufficiali di questo fortunato programma che da ben otto anni ci tiene compagnia nelle sere d’estate con la conduzione dell’amatissimo Filippo Bisciglia. Ma quali sono le coppie di questa edizione che ci hanno convinto di più e quelle di meno? Eccovi le pagelle di quelle coppie che a nostro avviso hanno fatto un bel percorso e chi invece no.

La Pagella di Tommaso e Valentina a Temptation Island 2021

Tommaso e Valentina, lui più giovane di 19 anni rispetto a lei che di anni ne ha quasi 40, sono stati una coppia quasi trasparente. Nel senso che nonostante lui si dichiarasse gelosissimo e innamoratissimo della sua Valentina, si trastullava con la single Giulia arrivando persino a baciarla in modo appassionato. Al falò lei cerca di giustificare la mancanza di rispetto del fidanzato dicendo che lo “fa solo per farla ingelosire”. Ci pensa Filippo Bisciglia a farla decidere in fretta per l’inevitabile falò di confronto. Escono separati, tuttavia, un mese dopo apprendiamo che i due si sono sentiti, hanno fatto l’amore ma non sono ancora tornati assieme. Naturalmente nel frattempo lui prova anche con la single Giulia che buon per lei gli rifila un bel due di picche.

VOTO 5 per il percorso e l’epilogo finale: in definitiva non è successo nulla di eclatante o emozionante. Si dicono separati ma le dinamiche descritte un mese dopo sono identiche a quelle del loro ingresso. Lui provolone e romantico – con tutte – lei sostenuta ma in definitiva gongolante per le attenzioni di un ragazzino che a breve si riprenderà (scommettiamo?).

La Pagella di Claudia e Ste a Temptation Island 2021

Claudia e Ste: durante l’esperienza in Sardegna non hanno destato molte emozioni. Lui ha certamente un futuro nella boxe per aver preso infinite volte a pugni un pouf del Resort. Lei sempre con le lacrime in tasca e scontenta. Tuttavia dopo un mese, sono tornati felici e sorridenti mano nella mano e sono apparsi convinti di convolare a nozze, previste per il 7 agosto 2021.

In procinto di sposarsi e molto entusiasti e consapevoli del loro amore, si meritano un bel VOTO 7, per l’epilogo finale, 5 al percorso.

La Pagella di Manuela e Stefano a Temptation Island 2021

Manuela e Stefano, questa è la coppia che ci ha regalato più emozioni e colpi di scena, anche in negativo. Partiamo dal falò di confronto dove lei schiaffeggia lui e ci vuole l’intervento di Filippo che li divide e li invita a calmarsi.

Manuela è stata sicuramente la fidanzata più spietata, perché fin dal primo giorno ha parlato malissimo del fidanzato. Ma alla base c’è che la ragazza non ha mai dimenticato i tradimenti del ragazzo e quindi la sua rabbia era evidente. Si lega al single Luciano che bacia appassionatamente alla fine del percorso.

Lui le promette mare e monti con frasi da baci perugina talmente sdolcinate che abbiamo temuto un diabete improvviso. Tuttavia, pare invece sia sincero perché un mese dopo Manuela è sorridente e felice al suo fianco tanto da parlare di fidanzamento tra loro.

Anche Stefano è sorridente al fianco della single Federica, anche se i suoi occhi hanno un velo di tristezza. Crediamo proprio che finalmente abbia capito i suoi sbagli e che in futuro se lo ricorderà. VOTO 8 al percorso e all’epilogo. Era giusto che si separassero, ad un certo punto è meglio un addio che una triste e lenta agonia. Non c’era più amore tra i due.

La Pagella di Floriana e Federico a Temptation Island 2021

Floriana e Federico, non ci convincono. Almeno è questa la percezione un mese dopo la loro esperienza a Temptation Island 2021. Lui è apparso sereno e sorridente dicendosi innamoratissimo di lei. Ma Floriana aveva un viso cupo e un sorriso tirato non proprio felice. Le parole insomma, di un epilogo felice e di un amore solido, non corrispondevano all’espressione di lei che non sembrava affatto felice.

VOTO 5 all’epilogo e 3 al percorso. Noiosi e scontati, senza colpi di testa. Non siamo sicuri che lui abbia effettivamente capito i suoi errori e abbia colmato le insicurezze della fidanzata. Lei al primo falò di confronto lo ha asfaltato e ha meritato un bell’8 un mese dopo no.

La Pagella di Alessio e Natascia a Temptation Island 2021

Natascia e Alessio hanno chiuso il loro percorso a Temptation Island 2021 in maniera piuttosto lineare e prevedibile. Una coppia in linea con quello che hanno raccontato. Lui molto innamorato, non c’è stato nessun video che lo riguardasse, lei più frizzante ma tutto sommato ancora presa dal fidanzato. Nel falò di confronto è sembrato che lui non volesse più riprendersela, e volesse chiudere con lei. Poi al timido segno di “apertura” di lei, cambia tutto e tra baci e abbracci lasciano la spiaggia. VOTO 6 per il percorso e l’epilogo.

La Pagella di Jessica e Alessandro a Temptation Island 2021

Alessandro e Jessica: uno dei personaggi rivelazione di quest’anno è stato sicuramente il fidanzato Alessandro, con la sua mania per la dieta e per la palestra tanto che ha chiesto alla produzione cibo adeguato, integratori e attrezzatura per allenarsi.

La tentatrice Carlotta ha comunque apprezzato la sua simpatia tanto che i due hanno continuato a conoscersi fuori dal programma. Quindi dopo essersi detti addio al falò di confronto non c’è stato nessun riavvicinamento con la fidanzata Jessica. Lui è andato nella loro ex casa per riprendere le sue cose ma è apparso tutto molto freddo senza nessuna emozione.

VOTO 5 per il percorso, 8 per l’epilogo. Era evidente che i due dividessero la stessa casa ma che non c’era più amore fra i due. Quindi anche il voltare pagina, è un nuovo inizio.

Le due miglior tentatrici e i due miglior tentatori a Temptation Island 2021

Una menzione particolare va fatta alle tentatrici Carlotta e Federica che hanno fatto capitolare i due fidanzati Alessandro e Stefano e anche i due miglior tentatori, Luciano e Davide che hanno certamente influito nella decisione delle fidanzate Manuela e Jessica, di mollare i propri compagni. E voi cosa ne pensate? Chi vi ha convinto di più di questa edizione e chi meno?