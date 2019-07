Arrivano novità importanti che spiazzeranno i milioni di fan che seguono Temptation Island 2019. Anche questa nuova edizione si è rivelata un grandioso successo e a garantirlo sono proprio gli indici Auditel che superano abbondantemente i 3 milioni di telespettatori. Ebbene, vi diciamo subito che il reality show dei sentimenti di Canale 5 raddoppia. La finalissima, infatti, sarà divisa in due blocchi, lunedì 29 luglio e martedì 30 luglio 2019. Due prime serate consecutive per il reality show di Maria de Filippi. Vi diamo questa notizia in anteprima assoluta.

Temptation Island 2019: due puntate per la finalissima

Anche questa edizione di Temptation Island sta per volgere a conclusione. Tutte le coppie che sono sopravvissute fino a questo momento dovranno prendere una decisione importante: lasciarsi o tornare a casa insieme. Insomma tutti i nodi arriveranno al pettine. Molti dei protagonisti, sfortunatamente, si sono già detti “Addio“, ma solo davanti ai riflettori. Non è detto che una volta tornati a casa le cose non siano cambiate. Cosa ne è stato delle coppie rimaste insieme?

Dopo la quinta puntata che ha visto un bel pò di colpi di scena e la prima parte del falò tra Massimo e Ilaria ecco che la produzione ha deciso di “dividere” la puntata finale che sarebbe dovuta andare in onda il 29 luglio 2019 in due prime serata, probabilmente a causa del “tanto materiale a disposizione” che, a questo punto, gli appassionati del reality non vedono l’ora di vedere.

Ecco quindi che torneremo in compagnia di Temptation Island 2019 sia lunedì 29 agosto che martedì 30 agosto, sempre su Canale 5 e sempre in prima serata ovviamente, sempre sotto la guida attenta ed impeccabile del padrone di casa Filippo Bisciglia.

Contenti di questo colpo di scena?

Temptation Island 2019: tanti dubbi e curiosità

In questo lungo viaggio all’interno dei sentimenti dei vari protagonisti, i telespettatori hanno potuto ridere e piangere insieme ad innamorati e tentatori. Tanti dubbi però sono nati sulle varie coppie. Come saranno realmente finite le diverse storie d’amore? Chi avrà perdonato chi?

Tentatori e tentatrici, dal canto loro, invece, saranno riusciti a proseguire le conoscenze iniziate nel villaggio della Sardegna con i vari fidanzati?

A tutte queste domande, a tutti questi dubbi troveremo risposta nelle due puntate conclusive.

Le polemiche, invece, che si sono scatenate su una determinata coppia, quella composta da Jessica e Andrea, sono state, in parte, già risolte. In realtà i fan della trasmissione di Canale 5 non si sono fidati delle varie spiegazioni date dai vari protagonisti della vicenda, ma continuano a nutrire forti dubbi sulla veridicità dei sentimenti messi in gioco. Jessica ha calcolato tutto per aumentare solo i suoi seguaci su Instagram? Questa è una delle accuse che sono state mosse alla giovane. Dal post con l’annullamento del matrimonio ai gossip riguardanti i due piccioncini insieme dopo l’avventura in Sardegna, sui social si è scritto proprio di tutto. Ecco perché sarà interessante aspettare e vedere come evolverà la situazione.

Altre curiosità? Ebbene il pubblico di Maria De Filippi attende con ansia di scoprire come finiranno le varie storie d’amore e le varie conoscenze per scoprire quali dei protagonisti di Temptation verranno ripescati e messi sul trono di Uomini e Donne a settembre. Voi su quali personaggi puntereste?