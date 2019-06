Temptation Island, il docu reality dei sentimenti dell’estate ci riserva non pochi colpi di scena! Una delle coppie che ancora vediamo nel programma pare attirare l’attenzione di molti che, li definirebbero non del tutto sinceri, ma anzi molto falsi! Alcuni abitanti della loro città, avrebbero affermato che per raggiungere la fama sarebbero disposti a tutto… Sarà così? Vediamo di capire meglio cosa succede…

Jessica Battistello e i dubbi sul suo rapporto con il fidanzato Andrea Filomena

Jessica Battistello, fidanzata con Andrea Filomena, sono alcuni dei protagonisti che stanno partecipando a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Nel loro video di presentazione, Jessica esordisce affermando che ha annullato il suo matrimonio con il fidanzato, perché presa dai dubbi e di non sapere se Andrea fosse in effetti l’uomo della sua vita.

“Dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande– così affermava nel video Jessica– principalmente se sono ancora innamorata di Andrea e se la mia vita accanto a lui mi rende davvero felice”.

La ragazza infatti all’interno del reality ha da subito manifestato i suoi dubbi sul fidanzato e si è immediatamente avvicinata al tentatore Alessandro, tanto che Andrea è stato costretto a chiedere il falò di confronto anticipato, a cui però Jessica non si è presentata.

Jessica Battistello: spunta il suo vecchio post scritto prima di annullare il matrimonio

La bella Jessica, che forse non brilla per maturità ha fin da subito detto di avere delle perplessità suo rapporto con il fidanzato, ma quello che non appare chiaro è come mai dopo l’annullamento del matrimonio, i due ragazzi hanno continuato a convivere?

Questo in effetti desta molte perplessità, e ancor di più se prendiamo in esame un vecchio post della ragazza in cui si dichiarava innamorata perdutamente di Andrea, tanto da definirlo l’uomo della sua vita!

Ecco cosa scriveva Jessica esattamente un anno fa

“Sono cresciuta chiedendomi cos’era l’amore, molte volte domandavo ad altri cosa si provasse, come si faceva a capire che si amava qualcuno… sono sempre stata una persona diciamo egoista in questo aspetto, ho sempre pensato “amo troppo me stessa per mettere qualcun’altro prima di me”… poi sei arrivato tu, in realtà saresti arrivato molto prima solo che per un bell’annetto mi son fatta desiderare, dentro di me dicevo “un ragazzo così bello non può essere serio” ti temevo e per questo ti rifiutavo fino a quando ho deciso di cedere e concederti un pranzo.

Ricordo come se fosse ieri quel giorno il momento in cui mi hai aperto la porta ….. avevo già capito che mi ero fregata, quello non era un pranzo qualunque quello era il pranzo con l’uomo della mia vita. Da lí solo dopo un mese siamo andati a vivere insieme e con Kira abbiamo formato la nostra famiglia, certo non è sempre stato tutto rosa e fiori… i momenti difficili ci sono stati, le litigate furibonde, per non parlare delle volte in cui ho cominciato a preparare le valige, però siamo qui.

Siamo qui più forti più uniti più innamorati che mai, grazie a te ho imparato cosa significa amare e sentirsi amati, grazie a te ho imparato a mettere il bene di un’altra persona prima del mio, ma soprattutto grazie a te ho smesso di temere la parola PER SEMPRE che anzi è diventata il mio più grande desiderio. Per tutti questi motivi e per molti altri che solo io e te sappiamo dico SI voglio diventare tua moglie e voglio che tu sia mio marito per tutta la vita. Ti amo immensamente”.

Jessica e Andrea di Temptation Island si sono lasciati o no? – spoiler e indiscrezioni

Certo è singolare come a distanza di un anno si possa così completamente cambiare opinione su un fidanzato che si è definito l’uomo della propria vita! Ma quello che incuriosisce è se effettivamente i due ragazzi si sono lasciati oppure sono usciti dal programma assieme.

Sappiamo che il programma è registrato per cui quello che vedremo in onda, risale ad un mese fa circa. Alcune indiscrezioni parlano di un riavvicinamento tra i due, che in realtà abbiano architettato tutto questo bailamme solo per visibilità e che in realtà si amino moltissimo!

Sarà veramente così?

Quindi il supposto colpo di fulmine che Jessica Battistello avrebbe avuto per il tentatore Alessandro Zarino in realtà sarebbe solo una messa in scena della coppia per ottenere visibilità: lei per aumentare i suoi followers su Instagram, e lui per acquisire più clienti per il suo negozio di parrucchiere.

La rivelazione choc di Deianira Marzano su Instagram

Pare infatti, che secondo quanto riporta su Instagram l’influencer Deianira Marzano Jessica e Andrea non si sarebbero lasciati.

L’ex aspirante naufraga de L’Isola dei Famosi, che per un pelo non arrivò a far parte del cast ufficiale, ha condiviso un serie di messaggi privati in cui si evince che i due stanno ancora assieme.

C’è da dire anche che questi sedicenti conoscenti della coppia, non si sono fermati a questo, ma sono andati oltre, descrivendo lei come una ragazza leggera e affamata di soldi e fama, e lui il suo cagnolino al guinzaglio…

Di certo, però è strano che a questa Marzano arrivino tutte queste segnalazioni, e che puntualmente “riciccia” in tutti i reality, dal GFVIp all’Isola dei Famosi, e a Tempation!!

Non sarà che anche lei è in cerca di fama e visibilità? Ah saperlo…