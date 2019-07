Massimo e Ilaria si sono lasciati o stanno ancora insieme? Il falò di confronto a Temptation Island 2019 non è ancora terminato e, se i due fidanzati hanno deciso di lasciare il programma come coppia o da single, non è ancora dato sapere. Nella quinta puntata di lunedì 22 luglio, infatti, è stata trasmessa soltanto la prima parte del faccia a faccia tra Colantoni e la Teolis. Scopriremo, dunque, la prossima settimana l’epilogo di questa storia d’amore. Rivediamo, allora, la primissima parte del falò, in questo video Witty tv / Mediaset, completo di tutte le immagini andate in onda su Canale 5.