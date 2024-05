E’ calato il sipario sulla seconda semifinale dell’Eurovision 2024, la kermesse canora trasmessa in diretta dalla Malmö con protagonista la grande musicale internazionale. Una serata di grande musica che ha sancito, tramite il televoto, i secondi 10 paesi ammessi alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024.

Eurovision 2024, la classifica della seconda semifinale

L’Eurovision Song Contest 2024 entra nel vivo con la seconda semifinale trasmessa dalla Malmo Arena in diretta, giovedì 9 maggio 2024, in prima serata su Rai2. A presentare la kermesse canora Petra Mede e Malin Åkerman, mentre a commentare per l’Italia le voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

13 i paesi in gara nella seconda semifinale che si sono esibiti sul palcoscenico della Malmo Arena sottoponendosi poi al voto del pubblico. A passare in finale i 10 artisti più votati. Ecco i brani e le nazioni ammesse alla finale di sabato 11 maggio:

Lettonia – Dons con Hollow

– Dons con Austria – Kaleen con We Will Rave

Paesi Bassi – Joost Klein con Europapa

– Joost Klein con Norvegia – Gåte con Ulveham

– Gåte con Israele – Eden Golan con Hurricane

– Eden Golan con Grecia – Marina Satti con Zari

– Marina Satti con Estonia – 5Miinust & Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

– 5Miinust & Puuluup con Svizzera – Nemo con The Code

– Nemo con Georgia – Nutsa Buzaladze con Fire Fighter

– Nutsa Buzaladze con Armenia – Ladaniva con Jako

La finale dell’Eurovision 2024, tutti i cantanti e le nazioni in gara

Ecco tutte le canzoni e in paesi in gara nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma sabato 11 maggio 2024 in prima serata su Rai1.

Durante la prima semifinale di martedì 7 maggio sono 10 gli artisti e nazioni che hanno conquistato la finale:

Cipro , Silia Kapsis – “Liar”

, Silia Kapsis – “Liar” Serbia , Teya Dora – “Ramonda”

, Teya Dora – “Ramonda” Irlanda , Bambie Thug – “Doomsday blue”

, Bambie Thug – “Doomsday blue” Ucraina , Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria” Croazia , Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim” Slovenia , Raiven – “Veronika”

, Raiven – “Veronika” Finlandia , Windows95Man – “No rules!”

, Windows95Man – “No rules!” Lituania , Silvester Belt – “Luktelk”

, Silvester Belt – “Luktelk” Portogallo , Iolanda – “Grito”

, Iolanda – “Grito” Lussemburgo, Tali – “Fighter”

Durante la seconda semifinale di giovedì 9 maggio sono passati altri 10 paesi:

Infine, a completare la lista dei paesi finalisti ci sono i Big Five, i paesi ammessi di diritto:

Angelina Mango con “La noia” ( Italia )

con “La noia” ( ) Nebulossa con “Zorra” ( Spagna )

con “Zorra” ( ) Slimane con “Mon Amour” ( Francia )

con “Mon Amour” ( ) Isaak con “Always on the run” ( Germania )

con “Always on the run” ( ) Olly Alexander con “Dizzy” ( Regno Unito )

con “Dizzy” ( ) Marcus & Martinus con Unforgettable (Svezia).

L’appuntamento con la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 è per sabato 11 maggio 2024 in prima serata su Rai1. Chi vincerà?