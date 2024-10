Per lungo tempo abbiamo visto Alexandra al centro delle trame in Tempesta d’Amore. Desiderata da Christoph Saalfeld, al centro dei sogni di Markus che ha a lungo cullato l’idea di poter ricostruire il loro rapporto, e amata dai figli, la donna ha ricoperto a lungo un ruolo determinante al Fürstenhof. Tuttavia le cose staranno per cambiare, e nei prossimi episodi Sturm der Liebe in onda nei prossimi giorni su Rete 4 vedremo la Schwarzbach restare completamente sola.

Tempesta d’amore, spoiler tedeschi: Alexandra rimane sola

Il primo ad allontanarsi dalla Schwarzbach è stato Christoph, che dopo aver desiderata a lungo ha scoperto il tradimento della donna con Markus e ha deciso di rompere ogni rapporto con lei.

In seguito il suo odio per Leander ha finito per causare la rottura tra il ragazzo e la figlia Eleni, e – dopo la morte di Vroni – anche l’altra figlia ha deciso di allontanarsi dalla madre. Il rapporto tra madre e figlia si farà sempre più complicato, tanto che Eleni deciderà di “distruggere” il mito della madre anche in Markus. La ragazza deciderà infatti di rivelargli quel segreto che a lungo ha custodito con la madre, ovvero che lui non è il suo padre biologico. Eleni dirà a Markus che è figlia di Christoph!

Mentre Markus cercherà in ogni modo di dare una nuova chance al suo matrimonio con Alexandra, scoprirà così che la donna l’avrà sempre tradito, e considerato una seconda scelta rispetto a Christoph.

Inevitabilmente questo porterà anche l’ex marito a chiudere definitivamente i rapporti con lei, e per un breve periodo l’uomo mediterà anche di lasciare Bichlheim per trasferirsi a Francoforte.

Alexandra a terra nelle puntate future Tempesta d’amore

In breve tempo la Schwarzbach passerà così da una posizione di assoluta forza al Fürstenhof a persona completamente sola. Questa sarà per Alexandra una sensazione completamente nuova, che la vedrà per la prima volta da decenni senza nessuno accanto. Riuscirà a rialzarsi? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno altre news Tempesta d’amore.