Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turca Segreti di Famiglia. Cosa vedremo nelle puntate in onda dal 7 all’11 aprile 2025? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia, trame all’11 aprile: Ceylin apre una busta

Per settimane ci siamo chiesti come era morta Engin, e nel corso degli episodi in onda dal 7 all’11 aprile il mistero verrà risolto. La storyline avrà inizio nel momento in cui Ceylin aprirà una busta, che le verrà consegnata dal portiere del palazzo, all’interno della quale troverà una chiavetta Usb. Qualche giorno prima, il portiere dello stabile dove si trova lo studio di Ceylin avrà una busta che gli è recapitata a mano, con la raccomandazione di consegnarla alla donna.

La chiavetta svelerà un video nel quale l’avvocato Tilmen ammetterà di aver organizzato la sua morte. Apparirà quindi chiaro che Engin si sarà suicidato.

Segreti di famiglia, spoiler all’11 aprile

Anche un altro mistero sarà svelato nel corso degli episodi settimanali, e riguarderà la gravidanza di Zumrut. La famiglia Erguvan attenderà trepidante l’esito del test del DNA del futuro nascituro, temendo che il padre possa essere Osman, amante della donna.

Quando arriveranno i risultati Aylin non se la sentirà di aprire la busta, e dovrà farlo Ceylin. I risultati confermeranno i peggiori sospetti e riveleranno che il bambino è figlio di Osman.

Ilgaz scopre la verità su Engin nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ceylin preferirà non rivelare al marito quanto avrà scoperto grazie alla chiavetta USB, ma il suo comportamento finirà per tradirla. Ilgaz infatti noterà che la donna si comporta stranamente, e deciderà di dare un’occhiata al suo computer.

Qui troverà il filmato e apprenderà così che è stato lo stesso Engin a organizzare la sua morte. Dopo aver indagato a lungo sul responsabile del decesso dell’avvocato quindi, anche a Ilgaz apparirà chiaro cosa sia veramente accaduto.

Nel frattempo Seda deciderà di voltare pagina. L’avvocata e sorella di Lacin cercherà di lasciarsi alle spalle le ultime vicende che hanno coinvolto i coniugi Tilmen.